犬カフェ Maera（まいら）は今年12周年　読書犬活動の効果検証に向け新たな取り組み

NPO法人栃木アニマルセラピー協会・犬カフェ Maeraでは、医療・福祉・教育の現場で活動するセラピードッグと自然な形で触れ合うことができます

近年、大型犬と触れ合えるカフェが話題となっています。

栃木県でNPO法人とちぎアニマルセラピー協会が運営する「犬カフェ Maera（まいら）」は、そうした犬カフェとは少し異なる存在です。

今年12周年を迎えるMaeraは、NPOが運営する全国でも珍しいアニマルセラピー拠点型カフェです。

カフェで来店者を迎える犬たちは、実際に医療機関や福祉施設、教育現場などで活動しているセラピードッグです。

地域の人々が犬と触れ合える場所であると同時に、アニマルセラピー活動を支える拠点として運営されています。

流行する犬カフェとは異なる「アニマルセラピー拠点」

・約1000平方メートルのドッグランを備える犬カフェ Maera

近年は大型犬カフェなど、犬と触れ合える施設が人気を集めていまが、犬カフェ Maeraの特徴は、カフェで来店者を迎える犬たちが医療・福祉・教育の現場で活動しているセラピードッグである点です。

来店者は、実際に社会で活躍している犬たちと自然な形で触れ合うことができます。

●Maeraは次のような役割を持つ場所として運営されています。

NPOが運営する犬カフェ

全国でも珍しいアニマルセラピー拠点型カフェ

セラピードッグの育成と実践の場

地域住民の交流拠点

アニマルセラピー活動を支える拠点

医療・福祉・教育の現場で続く活動

NPO法人とちぎアニマルセラピー協会では、セラピードッグとともに様々な活動を行っています。

●主な活動

国立病院機構 宇都宮病院でのアニマルセラピー活動

栃木刑務所（女子刑務所）での慰問活動

高齢者や障がい者施設での動物介在活動

子どもが犬に本を読み聞かせる「読書犬活動」

不登校児のための「居場所カフェ」

・子どもが犬に本を読み聞かせる「読書犬活動」

読書犬活動では、子どもが犬に本を読み聞かせることで、安心して声を出して読む経験を積みながら、読書への意欲や自己肯定感を育んでいきます。

この取り組みは、2025年5月にNHK宇都宮で紹介され、2025年10月にはBS TBSの犬専門番組「いぬじかん」でも取り上げられました。

地域の子どもたちとセラピードッグが一緒に過ごす読書の時間は、読書の楽しさと、犬と触れ合うことのやさしさを伝える場にもなっています。

読書犬活動の効果検証に向け、教育分野と連携した研究準備を進行

●紹介動画読書犬活動の紹介動画 :https://youtu.be/OGQzLde_lMINHK宇都宮で紹介｜子どもたちとセラピードッグの読書時間 ― 読書犬活動 2025年5月

読書犬活動の効果を科学的に検証する新たな取り組みとして、教育分野の大学研究者と連携した研究準備を進めています。

研究は2026年5月頃の開始を目安としており、学校や図書館などの協力を得ながら実施していくことを想定しています。

本研究では、子どもが犬に本を読み聞かせる読書犬活動が読書への意欲や自己肯定感に与える影響を検証し、その成果を論文としてまとめることで、読書犬活動やアニマルセラピーの普及にもつなげていくことを目指しています。

犬カフェ Maera（まいら）

・犬連れでも利用できる犬カフェ Maera

Maeraは、とちぎアニマルセラピー協会が運営する直営の犬カフェで、今年12周年を迎えます。約1,000平方メートルの敷地にドッグランを備え、栃木県内外から訪れる来店者がセラピードッグと触れ合いながら、アニマルセラピーを身近に体感できる場所として親しまれています。

●来店した方は

セラピードッグとのふれあい

広いドッグランの雰囲気

カフェでのゆったりした時間

を楽しむことができます。

●またカフェは

犬連れの来店

犬を連れていない来店

どちらも歓迎しています。

犬連れのお客様にとっては、セラピードッグや他の犬と落ち着いて過ごすことで、犬の社会化にもつながる環境となっています。

ふれあい料はなし、寄付で活動を支える

Cafe Maera :https://maera.jpいぬかふぇ まいら 公式ページ料金システム詳細

Maeraでは、一般的な動物カフェのような「ふれあい料」は設けていません。

できるだけ多くの人にアニマルセラピーを体感していただきたいという考えから、低料金で気軽に利用できる形を大切にしています。

そのうえで、アニマルセラピー活動を支えるための寄付について、ご来店の皆さまにご協力をお願いしています。

Maeraにいる犬たちは、訓練を受けたセラピードッグです。

そのため、小さなお子さまから高齢の方まで、年齢を問わず安心して利用できる環境づくりに努めています。

また、障がいのある方の受け入れも歓迎しており、地域のさまざまな方に開かれた犬カフェとして運営しています。

●カフェの利用や寄付は

医療機関や福祉施設での訪問活動

読書犬活動

セラピードッグ育成

ボランティア育成

などの活動資金として活用されています。

アニ・ドネ認定団体

・犬カフェ Maeraで来店者を迎える犬たちは、医療や福祉施設でも活動しています

NPO法人とちぎアニマルセラピー協会は、公益社団法人アニマル・ドネーション(https://www.animaldonation.org/)（通称：アニ・ドネ）の認定団体として登録されています。とちぎアニマルセラピー協会は、アニマルセラピーなどの動物介在活動を行う団体として、全国で5番目に登録された団体です。

アニマル・ドネーションは、動物福祉団体の活動を支援する寄付プラットフォームで、活動内容や運営体制、情報公開の状況などを審査したうえで、信頼できる動物関連団体を認定しています。

とちぎアニマルセラピー協会は、この審査を経て認定された団体として、アニマルセラピー活動やセラピードッグの育成、読書犬活動などを継続しています。

また、犬カフェ Maeraの運営も、こうしたアニマルセラピー活動を継続するための拠点の一つとなっています。

NPO会員・ボランティア募集

とちぎアニマルセラピー協会では、活動を支える会員やボランティアを募集しています。

アニマルセラピー活動に関心がある方

動物と人の交流を広げたい方

地域福祉活動に参加したい方

NPO法人とちぎアニマルセラピー協会 :https://%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%BC.jpNPO法人とちぎアニマルセラピー協会公式ページ

理事長コメント

・犬カフェ Maeraでは、とちぎアニマルセラピー協会に登録している犬たちが来店者を迎えています。医療・福祉・教育の現場で活動するセラピードッグをはじめ、認定セラピードッグも多数登録しています。

動物には、人の心をやわらかくする力があります。

私たちは長年にわたり、その力を医療・福祉・教育の現場に届ける活動を続けてきました。

犬カフェ Maeraも地域の皆さまに支えられ、今年12周年を迎えます。

Maeraは、地域の方が犬と触れ合える場所であると同時に、アニマルセラピー活動を支える拠点として、これからも地域の皆さまとともに、アニマルセラピーの輪を広げていきたいと考えています。

NPO法人とちぎアニマルセラピー協会

理事長 平澤 剛