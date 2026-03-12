綿半から愛犬用「究極のごほうびおやつ」が新登場

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、綿半オリジナル商品として、愛犬への特別な日やごほうびに最適な、国産素材にこだわった「究極のごほうびおやつ」を発売します。

―国産素材を使用したバラエティ豊かな犬のおやつをラインアップ―

“より多くのワンちゃんに味わって欲しい”という開発者の想いから、素材には野趣あふれる信州産の鹿肉をはじめ、猪肉などのジビエを採用しました。さらに、国産の豚肉・鴨肉・うなぎなど、厳選した素材を使ったおやつを取り揃えました。

愛犬へ「すごく頑張ったね」と褒めてあげたい場面や、「大事に思っているよ」という気持ちを伝えたい場面など、特別なごほうびにいかがでしょうか。トレーニングの際に、愛犬とのコミュニケーションを深めるごほうびおやつとしてもおすすめの商品です。

ぜひ綿半の「究極のごほうびおやつ」で愛犬との楽しいひと時をお過ごしください。

なお、信州産鹿肉を使用した定番商品「信州産鹿肉ジャーキー」も好評発売中です。

【商品概要】

商品名：究極のごほうびおやつ

種類：シカ肉チップス／シカ肉スペアリブ／イノシシ肉ジャーキー／ぶたの肺キューブ／京鴨の手羽先／うなぎの頭

販売価格：各種877円（税込）

販売店舗：綿半スーパーセンター全店舗／綿半ホームエイド全店舗／ウェルネスライフ佐久中央店