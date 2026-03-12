「JIMOTOTE(R)×北陸周遊鉄道旅」シリーズが新登場

西日本旅客鉄道株式会社

ジェイアール西日本商事株式会社(代表取締役社長:平島道孝/所在地:兵庫県尼崎市)は、北陸エリアで展開する「北陸周遊鉄道旅」シリーズより、“地元の活性化”に取り組む株式会社ジムニーワークスが展開する、北海道発祥の「JIMOTOTE(R)」（ジモトート）とコラボレーションした新商品を2026年3月14日(土)、3月21日(土)に先行発売、3月25日(水)より一般発売いたします。

◆北陸の魅力を持ち歩こう！JIMOTOTE(R)とコラボした金沢・富山・福井デザイン登場

「JIMOTOTE(R)×北陸周遊鉄道旅」は、株式会社ジムニーワークスが展開する「JIMOTOTE(R)」とコラボレーションした商品です。

「JIMOTOTE(R)」は、各市の物産、文化、観光名所など、「じ・も・と人」が誇りに思い、懐かしく思うものを独自のロゴマークとしてデザインし、トートバッグにプリントすることで、「じ・も・と」の魅力を発信してきました。

今回発売する商品は、金沢・富山・福井の3市をモチーフにそれぞれの地域の魅力を詰め込んだトートバッグとステッカーです。各デザインには、地元の人々が誇りに思うものや懐かしく思うものを独自の視点で盛り込み、地元の方から観光客まで、全ての人に北陸の魅力を伝えることを目指しています。

- 商品概要

（１）商品名：JIMOTOTE×北陸周遊鉄道旅トートバッグ（大）

※トートバッグ1枚につき、オリジナル缶バッジ2つが付属いたします。

全３種（画像左：金沢市/石川県、画像中央：富山市/富山県、画像右：福井市/福井県）

●販売価格：2,200円（税込）

●サイズ：縦38cm×横42cm×マチ13cm

（２）商品名：JIMOTO×北陸周遊鉄道旅ステッカー

全３種（画像左：金沢市/石川県、画像中央：富山市/富山県、画像右：福井市/福井県）

●販売価格：495円（税込）

●サイズ：横約11cm縦約10cm程度

- 販売概要発売日（先行発売）2026年3月14日(土）、21日(土)のイベント（一般発売）2026年3月25日(水)、道の駅 越前たけふ は4月1日(水)販売箇所

おしらせ

・販売場所により取扱商品や発売日時が変更となる場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

・商品仕様、価格や販売箇所は変更する場合があります。

・それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合があります。

・一部実際の車両・標記と異なる場合があります。

・以下のSNSでも当商品をご紹介予定です。

Facebook ：https://www.facebook.com/jrwtrading/

X（旧Twitter） ：https://x.com/TRAIN_BOX

Instagram ：https://www.instagram.com/trainbox_jrwt/

■JIMOTOTE(R)︎（ジモトート）とは

株式会社ジムニーワークスが、“じぶんに・もどる・ところ”を コンセプトに立ち上げた『JIMOTO(R)』（じもと）ブランドのオリジナル企画商品が『JOMOTOTE(R)』（ジモトート）です。

各地区を象徴する物産、文化、 観光名所などを地元ならではの目線で取り上げ、地元の人達が誇りに思っているもの、懐かしく想っているものなどを独自のロゴマークとして、デザインしプリントしたトートバッグで、2015年に北海道からスタートし、東京・神奈川・九州と展開エリアを拡大しています。

※JIMOTO(R)︎およびJIMOTOTE(R)︎は株式会社ジムニーワークスの登録商標です。