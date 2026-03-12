兼松、公開シンポジウム“空飛ぶクルマのある「みなとまち神戸」の未来を語ろう２”を3月27日に開催

兼松株式会社

兼松株式会社は、2026年3月27日（金）に公開シンポジウム “空飛ぶクルマのある「みなとまち神戸」の未来を語ろう２” を開催いたします。

本シンポジウムでは、次世代モビリティとして世界的に注目を集める「空飛ぶクルマ」をテーマに、事業者、行政、研究機関など多様な立場の専門家が集まり、神戸のウォーターフロントエリアを中心としたまちづくりや観光、防災、都市交通の未来について議論します。

空飛ぶクルマは、世界各国で実用化に向けた取組みが進められており、日本でも社会実装に向けた議論が進められています。

兼松は、発祥の地でもある神戸において、空飛ぶクルマの社会実装に向けて、離着陸場の開発・運営を目指して取り組みを進めています。こうした背景のもと、「神戸における空飛ぶクルマ」を考える場として、本シンポジウムを企画しました。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■シンポジウム概要

兵庫県空飛ぶクルマ実装促進事業

“空飛ぶクルマのある「みなとまち神戸」の未来を語ろう２”

日時：2026年3月27日（金）13:30～17:00

会場：ジーライオンアワーズビル 10階（兵庫県神戸市中央区新港町11-1）

主催：兼松株式会社

協力：Skyports株式会社／株式会社SkyDrive／東京海上日動火災保険株式会社

後援：兵庫県／神戸市

特別協力（受託研究）：神戸大学経済経営研究所

当日のプログラムなどの詳細はこちら(https://d11k6pweekc5r2.cloudfront.net/4fc335af47b5f95e26a8020ed3401146/common/archives/files/press/attach/Sorakuru_symposium%20on%2020260327.pdf?1773207995)

■お申し込み

対象：「空飛ぶクルマ×みなとまち神戸」のテーマに興味のある事業者、行政関係者、学識関係者、住民など

参加費：無料

定員：70名(申込順)

以下よりお申し込みください。

申込期限：2026年3月25日（水）18：00

シンポジウム「空飛ぶクルマのある『みなとまち神戸』の未来を語ろう 2」 参加登録フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2epM3NejwU-3UU4bGqxQKykaHom3B3RAgiE1XfBo2HlUQ0FUSVcwSTkwV0dVNVcyM0FRWUdBS0IzVS4u&route=shorturl)

■前回開催の様子

2025年に開催された前回のシンポジウムでは、空飛ぶクルマの事業者、まちづくりや観光の関係者、行政、研究者などが参加し、「みなとまち神戸」の未来や空飛ぶクルマの可能性について議論が行われました。

詳細はこちら(https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/topics/2024/20250311.html)

■お問い合わせ先

兼松株式会社

広報室

TEL：03-6747-5000

お問い合わせフォーム(https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/)