“SEFU”, CRUISE SHIP BY CURIOSITY

フューチャー株式会社

株式会社キュリオシティ(本社：東京都渋谷区、代表：グエナエル・ニコラ)が、新しいデザインプロジェクトとして、日本初（※）の ヨットスタイル クルーズ船 に取り組んでいますことをお知らせいたします。

「瀬戸内」の「風」から取った文字を組み合わせて、船名を「SEFU」と名付けられたこのクルーズ船プロジェクトは、2027年の就航を目指して、両備グループのＲヨット株式会社によって主導されています。

乗客数約120名のSEFUは、瀬戸内海や南西諸島の島々への寄港が可能で、従来の大型クルーズ船では実現できなかった旅の体験が期待できます。

SEFUの内装デザインには、伝統からモダニティへの進化をシームレスに解釈し、日本のおもてなしの心を体現しました。こうしたコンセプトをクルーズ船に取り入れるのは初めての試みとなります。

クリエイティブディレクターを務めるグエナエル・ニコラは、旅の本質を再定義するため、空間のみならず、旅の体験そのものをデザインしてまいります。

参照リンク：SEFU / R YACHT

https://r-yacht.jp/

※ 引用：両備グループ Rヨット株式会社「新造船の船名「SEFU」を発表 ― 日本初の“ヨットスタイル客船” 2027 年就航に向けて始動 ―」（2025年11月10日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000513.000052428.html

■株式会社キュリオシティについて

株式会社キュリオシティは、フューチャーグループの企業です。フランス人デザイナーのグエナエル・ニコラが率いるグローバルデザインスタジオとして、驚きのある空間・製品を創造しています。インテリア、建築、プロダクトデザインを中心に、GINZA SIXなどの商業施設やハイブランドの店舗、ホテルの空間デザインを手がけています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社キュリオシティ : 前田

TEL: 03ｰ-5452ｰ0095

E-Mail: contact@curiosity.jp