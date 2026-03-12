大阪エヴェッサ戦の見どころ 4月8日(水)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

4月8日(水)、沖縄サントリーアリーナに大阪エヴェッサを迎えます。激化する終盤戦、一戦一戦の重みが増す中、チーム一丸となりこの戦いに挑みます。

■リーグ屈指のスコアラーを封じ込めるか

大阪の攻撃の核となるのは、平均22.4得点を叩き出している#5 マット・ボンズ選手です。どこからでも得点を狙える決定力に加え、平均3.4アシストとパスセンスも兼ね備えており、#5 ボンズ選手を自由にさせないことが勝利への鍵となります。

また、ゴール下では平均8.4リバウンドを誇る#52 ヴォーディミル・ゲルン選手が控えています。キングスは#45 ジャック・クーリー選手を中心に強みであるリバウンドで優位に立ち、さらに攻守において高い柔軟性を誇る#4 ヴィック・ロー選手が攻撃の起点となり、さらに#10 荒川颯選手や#2 小針幸也選手のハッスルプレーで流れを引き寄せられるかが重要となります。

・注目選手<大阪エヴェッサ>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1315_1_2e2787b358ecb183c8b65961dc238476.jpg?v=202603120451 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1315_2_3ad45b0c02ac762e3b6e658c663f4b30.jpg?v=202603120451 ]

※3/12時点

■かつてのチームメートとの再会

大阪にはかつてキングスの選手として活躍した#88 牧隼利選手と#8 植松義也選手が所属しています。

キングスのバスケットボールを深く理解し、その献身的なプレーで貢献した二人が、今回は大阪の主力として立ちはだかります。互いの手の内を知り尽くした関係性だからこそ、一瞬の隙も許されない激しい攻防が予想されます。

終盤戦の激闘をぜひ、沖縄サントリーアリーナでご覧ください。

▷チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)

■試合情報

・対戦相手：大阪エヴェッサ

・日時：4月8日(水) 19:35TIP-OFF

▷試合情報はこちら (https://goldenkings.jp/lp/game_20260408/)