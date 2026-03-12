【佐賀県鹿島市】市職員が出演・制作した鹿島酒蔵ツーリズム(R)2026（3月28日～29日開催）紹介動画をInstagramで公開

佐賀県鹿島市

佐賀県鹿島市は、2026年3月28日（土）・29日（日）に開催される『鹿島酒蔵ツーリズム(R)』の魅力を発信するため、鹿島市公式InstagramでPR動画を公開しました。

今回公開した動画は、市職員が出演し、企画・構成・撮影・編集までをすべて職員が担当して制作したものです。SNSを活用し、鹿島市の魅力やイベント情報をより多くの人に届けるための取り組みとして制作しました。

２月に開催した『農産物直売会』のInstagramリール動画を制作し、公開した動画には多くの反響が寄せられました。そうした反応を受け、「鹿島酒蔵ツーリズムの魅力をもっと知ってほしい」という思いから、今回2本目となる動画を制作しました。

動画では、鹿島市を代表するイベント『鹿島酒蔵ツーリズム』を、市職員が出演する形で紹介しています。今回の動画発信を通じて、若い世代を含めより多くの方にイベントを知っていただき、鹿島酒蔵ツーリズムへの来場につなげたいと考えています。

市職員が出演するPR動画

今回公開した動画では、市職員が実際に出演しながら、鹿島酒蔵ツーリズムを紹介しています。動画の企画から構成、撮影、編集までを職員が担当し、SNS向けの短い動画として制作しました。あるドラマのオマージュ風にして親しみやすい内容となっています。

動画は鹿島市公式Instagramで公開しています。

- 鹿島酒蔵ツーリズム告知動画

https://www.instagram.com/reel/DVxCGrvE_QU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DVxCGrvE_QU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

- 農産物直売会のお知らせ（最初に作成した動画）

https://www.instagram.com/reel/DU-I-e_k0YS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DU-I-e_k0YS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

鹿島酒蔵ツーリズムについて

県下でも有数の酒どころである鹿島市は、多良岳山系の清水や良質なお米に恵まれており、江戸時代から酒造りが盛んに行われ、今も醸造を続ける酒蔵が市内に5蔵あります。

その蔵のうちのひとつ、富久千代酒造の『鍋島大吟醸』が、平成23年にIWCで世界一の栄誉チャンピオン・サケに輝きました。その受賞以来、鹿島は「世界一の酒がうまれたまち」と呼ばれるようになり、県内外から注目を集め、多くの人が訪れるようになりました。

市内で製造されている酒と地域が持つ文化や歴史を合わせ国内外へと情報発信するとともに、鹿島へ来ていただけるように、『鹿島酒蔵ツーリズム(R)』を開催しています。

鹿島酒蔵ツーリズムは、鹿島市内の酒蔵を巡りながら日本酒や食、まち歩きを楽しめる人気イベントです。当日は会場内をまわるシャトルバスも運行します。

鹿島市公式Instagram

鹿島酒蔵チーリズム2026チラシ（表）鹿島酒蔵チーリズム2026チラシ（裏）

鹿島市では、Instagramを通じて市の事業やイベント情報などを発信しています。

鹿島市公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/saga_kashima/