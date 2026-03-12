着ることで血行を促進し、疲労を回復する。ワコールが提案する、リカバリーウェア「＆RECOVERY」から日常のさまざまなシーンで着用できる新商品が発売！

株式会社ワコール左：「CW-X」［トップス］品番：RLR105 ［ボトムス］品番：RHR209 中央：「WACOAL」［カップ付きTシャツ］品番：CKC710 右：「ワコール 睡眠科学」［パジャマ］品番：YLX100

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）は、インナー発想のリカバリーウェア「＆RECOVERY（アンドリカバリー）」の新商品を発売。2026年3月12日（木）より、生活のさまざまなシーンに寄り添うリカバリーウェアを「ワコール」ブランド、「ワコール 睡眠科学」、「CW-X（シーダブリュー・エックス）」から、全国の取扱店舗およびワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開します。

「＆RECOVERY」は、からだの遠赤外線エネルギーを輻射して血行を促進する特殊繊維を使用した、ワコール独自のリカバリーウェアシリーズで、一般医療機器（クラスI）（※）「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の基準を満たしています。忙しくてボディケアの時間をとりにくい人でも日常生活の中でリカバリー習慣を実践できるよう、長年にわたりからだの研究を続けてきたワコールの知見を活かして設計しました。

今回は、着ることで疲労回復をサポートする“ながらケア”を目指し、日中・睡眠時・運動前後といった生活シーンに応じて選べるよう、「ワコール」ブランド、「ワコール 睡眠科学」、「CW-X」からアイテムを展開。各カテゴリーが強みとする機能やデザインを活かし、暮らしの中で無理なくリカバリー習慣を取り入れられるウェアをそろえました。

インナー発想ならではの設計を取り入れた「ワコール」ブランドからは、日常的に着用できる［カップ付きTシャツ］をラインアップ。１枚でバストシルエットを美しくととのえます。睡眠時のリカバリーウェアとしては、「ワコール 睡眠科学」より［パジャマ］が登場します。寝返りがしやすい立体設計を採用し、就寝時のここちよさにも寄り添います。また、「CW-X」からは運動前後・日常生活のリカバリーをサポートするアウタータイプのユニセックス［トップス］とユニセックス［ボトムス］を展開。軽やかな素材とここちよいフィット感にもこだわり、運動後のコンディショニングはもちろん、季節やシーンを問わず着用しやすいウェアに仕上げています。

（※）一般医療機器（クラスI）とは薬機法に基づき、疾病の治療や予防、または身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした機械器具等のうち、不具合が生じた場合でも身体へのリスクが極めて低いと考えられるものです。これらの機器は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）への届出を行うことで、製造販売が可能となります。「＆RECOVERY」の効果は、「血行促進、疲労回復、筋肉のこりの緩和」です。

「＆RECOVERY」公式サイト :https://store.wacoal.jp/topics/feature/andrecovery.html

【「＆RECOVERY」新商品の特長】

●長年にわたりからだの研究を続けてきたワコールがインナー発想で開発したリカバリーウェア「＆RECOVERY」。一般医療機器（クラスI）『家庭用遠赤外線血行促進用衣』の基準を満たしています。

● “ながらケア”を目指し、生活シーンに応じて選べるよう「ワコール」ブランド、「ワコール 睡眠科学」、「CW-X」からアイテムを展開します。

●インナーウェアブランド「ワコール」からは、洋服として1枚でも着用でき、日常生活でリカバリーをサポートする［カップ付きTシャツ］をラインアップ。睡眠アイテムを扱う「ワコール 睡眠科学」は、［パジャマ］タイプのリカバリーウェアで睡眠時のケアに寄り添います。

●「CW-X」からは運動前後・日常生活のリカバリーをサポートする、アウタータイプのユニセックス［トップス］とユニセックス［ボトムス］を展開します。

【A.A.TH Medical(R)繊維の仕組み】（※）

1. アースメディカル(R)パウダー（数種類の金属を含む微細粒子）を練り込んだ特殊繊維を使用

2.太陽・照明・人体などから発せられる遠赤外線のエネルギーを吸収

3.遠赤外線のエネルギーがからだに輻射され、血行を促進する

（※）「A.A.TH Medical(R)（アースメディカル(R)）」はオンヨネ株式会社の登録商標です。

【「ワコール」ブランド 商品概要】

［ワコール ＆RECOVERY カップ付きTシャツ］

一般医療機器

（届出番号）26B3X10019001002

品番：CKC710

希望小売価格：12,100円（税込）～

サイズ：M・L・LL

カラー：BL（ブラック）・WH（ホワイト）

BL（ブラック）WH（ホワイト）

商品特長

Tシャツにカップを内蔵し、内側生地の前中心に切り込みを入れることで、バストをととのえやすい仕様にしました。アウターライクなデザインに仕上げており、1枚で部屋着からジャケットインのオフィスカジュアルまで幅広いシーンで着用できます。

【「ワコール 睡眠科学」 商品概要】

［睡眠科学 ＆RECOVERY パジャマ＜半袖トップス（5分袖）/ハーフボトム（5分丈）＞］

一般医療機器

（届出番号）26B3X10019001001

品番：セット 女性用YLT100/男性用YZT101

単品半袖トップス 女性用YLT200/男性用YZT201

単品ハーフボトム 女性用YLT300/男性用YZT301

希望小売価格：セット 女性用30,800円（税込）/男性用33,000円（税込）

単品半袖トップス 女性用15,400円（税込）/男性用16,500円（税込）

単品ハーフボトム 女性用15,400円（税込）/男性用16,500円（税込）

サイズ：女性用M・L/男性用M・L

カラー：女性用GY（グレー）・KO（ダークネイビー）・PI（ピンク）・PU（パープル）

男性用 GY（グレー）・KO（ダークネイビー）

<女性用>

GY（グレー）KO（ダークネイビー）

PI（ピンク）PU（パープル）



＜男性用＞

GY（グレー）KO（ダークネイビー）

［睡眠科学 ＆RECOVERY パジャマ＜長袖トップス（10分袖）/ロングボトム（10分丈）＞］

一般医療機器

（届出番号）26B3X10019001001

品番：セット 女性用YLX100/男性用YZX101

単品長袖トップス 女性用YLX200/男性用YZX201

単品ロングボトム 女性用YLX300/男性用YZX301

希望小売価格：セット 女性用33,000円（税込）/男性用35,200円（税込）

単品長袖トップス 女性用16,500円（税込）/男性用17,600円（税込）

単品ロングボトム 女性用16,500円（税込）/男性用17,600円（税込）

サイズ：女性用M・L/男性用M・L

カラー：女性用GY（グレー）・KO（ダークネイビー）・PI（ピンク）・PU（パープル）

男性用GY（グレー）・KO（ダークネイビー）



<女性用>

GY（グレー）KO（ダークネイビー）

PI（ピンク）PU（パープル）



＜男性用＞

GY（グレー）KO（ダークネイビー）

商品特長

忙しくてからだに向き合う時間をとりにくい人も、着て寝るだけでリカバリー習慣を実践できます。

独自の立体設計パターンを採用することで、寝返り動作をさまたげにくく、寝ている間のここちよさも追求しました。

レディスとメンズそれぞれに、半袖トップスとハーフボトム、長袖トップスとロングボトムを展開。

【「CW-X」 商品概要】

［CW-X ＆RECOVERY ユニセックスアウタートップス（半袖）］

一般医療機器

（届出番号）15B3X10010258005

品番：RLR105

希望小売価格：17,050円（税込）

サイズ：ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー：BL（ブラック）・GY（グレー）

BL（ブラック）GY（グレー）

［CW-X ＆RECOVERY ユニセックスアウタートップス（長袖）］

一般医療機器

（届出番号）15B3X10010258006

品番：RLR109

希望小売価格：18,150円（税込）

サイズ：ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー：BL（ブラック）・GY（グレー）

BL（ブラック）GY（グレー）

［CW-X ＆RECOVERY ユニセックスアウターボトムス］

一般医療機器

（届出番号）15B3X10010258007

品番：RHR209

希望小売価格：19,800円（税込）

サイズ：ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー：BL（ブラック）・GY（グレー）

BL（ブラック）GY（グレー）

商品特長

何度も検証を重ね、ここちよいフィット感を追求しました。やわらかい風合いと軽さが特徴のダンボールニット生地は着ごこちがよい。

品質表示を転写することで肌あたりに配慮し、吸汗速乾性や抗菌防臭性といった機能性もプラス。運動前後はもちろん、日常生活でもシーンや季節を限定せず快適に着用できます。

【「＆RECOVERY」について】

すべては、毎日のからだのために。

「＆RECOVERY」は、からだの研究を続けてきたワコールが、インナー発想で開発したリカバリーウェアです。からだの遠赤外線エネルギーを輻射して血行促進する特殊繊維を使用し、日々の暮らしに取り入れやすいようデザインされています。

忙しくて自分のからだと向き合う時間がとれない方でも、着ているだけでリカバリー習慣を気軽に実践できます。

「＆RECOVERY」公式サイト(https://store.wacoal.jp/topics/feature/andrecovery.html)

【「ワコール」ブランドについて】

ブランドメッセージ：「愛するわたしへ。Love your moment.」

世の中に合わせる画一的な美しさから解放し、“新しい自分、可能性”との出会いをつくるブランドへ。一人ひとりのからだとこころに向き合ってつくられた「ワコール」ブランドの下着を通して、“自分を見つめ、自分を愛せる瞬間”を届けていきます。

お客さま一人ひとりが今の自分に最適な商品を選べるよう、下着の新しい価値を提案する「ワコール コレクション」、普遍的でエイジレスなデザインの「ワコール ベーシック」、下着をファッションのように楽しめる「ワコール プレミアム」3つのラインで展開しています。

「ワコール」ブランド公式サイト(https://store.wacoal.jp/brand/wacoal/)

「ワコール」ブランド公式Instagram(https://www.instagram.com/wacoal)

「ワコール」ブランド公式X(https://x.com/wacoal_now)



【「ワコール 睡眠科学」について】

眠る時間を、夢の時間に

世の中の睡眠への意識の高まりに合わせ、2004年に誕生したブランド。

"眠る時間を、夢の時間に"をコンセプトに、「動きのここちよさ」「温度のここちよさ」「肌へのここちよさ」を考えたパジャマをはじめ睡眠アイテムを幅広く取りそろえ、喜びあふれる明日へと導きます。

「ワコール 睡眠科学」公式サイト(https://store.wacoal.jp/brand/suiminkagaku/)

「ワコール ナイトウェア」公式X(https://x.com/Wacoalnightwear)



【「CW-X」について】

「CW-X」は、ワコール人間科学研究開発センターが、テーピングの原理をタイツに組み込むという発想をもとに開発したコンディショニングウェアブランドです。

かつて研究員の家族が運動で脚を負傷した際、テーピングの応急処置で運動を続けることができた経験から「誰でも手軽にはける、テーピングの原理を組み込んだタイツを作りたい」と研究を開始。女性用ガードルに使用するハイパワー素材としなやかなフィット感を実現するワコールならではの設計技術を応用し、当時としては画期的なスポーツタイツを1991年に初めて発売しました。

独自のテーピング原理に基づいて開発した“スポーツタイツ”の他、上半身のコンディショニングを考え開発された“機能性トップス”、スポーツ時のバストを安定させる“スポーツブラ”など、幅広いシーンにおいてカラダをサポートする商品を展開し、アクティブなライフスタイルを楽しむ方を応援しています。

「CW-X」公式サイト(https://www.cw-x.jp/)

「CW-X」公式Instagram(https://www.instagram.com/cwx.jp/)

「CW-X」公式X(https://x.com/cwx_jp)