累計販売450万個を突破した胡蝶庵のロングセラー「生どら焼」シリーズがパッケージリニューアル

綿半ホールディングス株式会社

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する、株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋 以下、当社）は、当社ロングセラー商品「生どら焼」シリーズ3種類のパッケージをリニューアルしました。

胡蝶庵の「生どら焼」は、累計販売数450万個を超える人気商品です。

職人が銅板で一枚一枚丁寧に焼き上げたふんわりと柔らかな生地に、こだわりの餡とクリームを合わせた、和と洋の味わいを楽しめるスイーツとして、多くのお客さまにご好評いただいています。

今回のリニューアルでは、商品の魅力や品質はそのままに、より手に取りやすく、贈り物や手土産にも適したパッケージデザインへ刷新しました。胡蝶庵の定番スイーツとして、さらに多くのお客さまに親しんでいただける装いとなっています。

■生どら焼＜抹茶＞

香り高い宇治抹茶を使用した、なめらかな抹茶クリームをたっぷりサンドしました。宇治抹茶ならではのほろ苦さとクリームのやさしい甘みが重なり、上品な和の味わいを楽しめる、胡蝶庵らしい人気フレーバーです。

■生どら焼＜あずき＞

北海道産あずきと宮古島の雪塩で炊き上げたこだわりの餡にクリームを合わせ、なめらかな口どけのあずきクリームに仕上げました。ふんわりとしたどら焼き生地との相性も良く、幅広い世代に親しまれている定番の味わいです。

■生どら焼＜レアチーズ＞

白あんにクリームチーズをたっぷりと練り込んだレアチーズクリームを挟みました。チーズケーキのようなコクと軽やかな酸味が特長で、さっぱりとした後味を楽しめる、和と洋の味わいが融合した人気フレーバーです。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でとても美味しい商品をお届けすることを心掛け「和み」の価値を提供してまいります。

【商品情報】

商品名：生どら焼＜抹茶／あずき／レアチーズ＞

販売価格：

・抹茶：260円（税込）

・あずき：238円（税込）

・レアチーズ：238円（税込）

▼販売店舗はこちら▼

あづみの本店、イオン豊科店、ベイシアあづみの堀金店、松本寿店、松本石芝店、諏訪店、南長野店、中野店

公式ホームページ: https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/