【埼玉県】「狭山茶ドリンクレシピコンテスト2025」入賞作品が決定しました～入賞作品の表彰式を開催します～

埼玉県

埼玉県では、狭山茶の魅力発信と新たな需要創出のため、狭山茶を使ったレシピコンテストを開催しています。

６回目となる今回は、狭山茶を使ったドリンクレシピを募集しました。

このたび、８２件の応募作品から、以下の通り最優秀賞と優秀賞を決定しました。

３月１６日（月）１４時４５分から知事室にて表彰式を開催し、知事から賞状と副賞を授与します。

● 審査結果

詳細は「狭山茶を愉しもう」HPをご覧ください。

https://saitama-sayamatea.com/recipe-contest2025_results/

最優秀賞

「福みかん香る

茶葉ごと楽しむぷるふわゼリードリンク」

Point

✦茶葉を粉末にしてまるごと使用。

✦ミルクフォームに未利用農産物の福みかんを

活用し、香りを楽しめます。

✦ゼリー状のぷるんとした食感がアクセント。

✦太いストローで混ぜずに飲むと、層ごとの

味の違いをお楽しみいただけます。

優秀賞

「ＭＩＵ」

Point

✦注ぎ分けることで緑と赤の美しい

2層セパレートが完成。

✦攪拌すると淡い桜色に変化。混ぜる前後で

2つの表情を楽しめます。

✦クランベリーの酸味をグレープフルーツが

まろやかにまとめ、炭酸が軽やかな余韻を添えます。

✦最後のレモンが全体の味をきりっと引き締めます。

優秀賞

「狭山の秋冬旅ホットラテ

～焼きりんごと溶けるマシュマロ～」

Point

✦バターは少なめにすることで、煎茶の風味を

邪魔せずよいアクセントに。

✦焼き林檎とシナモンの甘い香りに、狭山茶の深い

コクとほのかな渋みが重なり、和と洋が自然に

つながる味わいに。

✦煎茶パウダーは砂糖と先に混ぜてからミルクを

加えると、ダマなく仕上がります。