【埼玉県】「狭山茶ドリンクレシピコンテスト2025」入賞作品が決定しました～入賞作品の表彰式を開催します～

埼玉県

　埼玉県では、狭山茶の魅力発信と新たな需要創出のため、狭山茶を使ったレシピコンテストを開催しています。


　６回目となる今回は、狭山茶を使ったドリンクレシピを募集しました。


　このたび、８２件の応募作品から、以下の通り最優秀賞と優秀賞を決定しました。


　３月１６日（月）１４時４５分から知事室にて表彰式を開催し、知事から賞状と副賞を授与します。



● 審査結果




　詳細は「狭山茶を愉しもう」HPをご覧ください。


　https://saitama-sayamatea.com/recipe-contest2025_results/




最優秀賞


「福みかん香る


茶葉ごと楽しむぷるふわゼリードリンク」


Point


✦茶葉を粉末にしてまるごと使用。


✦ミルクフォームに未利用農産物の福みかんを


活用し、香りを楽しめます。


✦ゼリー状のぷるんとした食感がアクセント。


✦太いストローで混ぜずに飲むと、層ごとの


味の違いをお楽しみいただけます。








優秀賞


「ＭＩＵ」


Point


✦注ぎ分けることで緑と赤の美しい


2層セパレートが完成。


✦攪拌すると淡い桜色に変化。混ぜる前後で


2つの表情を楽しめます。


✦クランベリーの酸味をグレープフルーツが


まろやかにまとめ、炭酸が軽やかな余韻を添えます。


✦最後のレモンが全体の味をきりっと引き締めます。








優秀賞


「狭山の秋冬旅ホットラテ


～焼きりんごと溶けるマシュマロ～」


Point


✦バターは少なめにすることで、煎茶の風味を


邪魔せずよいアクセントに。


✦焼き林檎とシナモンの甘い香りに、狭山茶の深い


コクとほのかな渋みが重なり、和と洋が自然に


つながる味わいに。


✦煎茶パウダーは砂糖と先に混ぜてからミルクを


加えると、ダマなく仕上がります。