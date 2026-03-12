【埼玉県】「狭山茶ドリンクレシピコンテスト2025」入賞作品が決定しました～入賞作品の表彰式を開催します～
埼玉県では、狭山茶の魅力発信と新たな需要創出のため、狭山茶を使ったレシピコンテストを開催しています。
６回目となる今回は、狭山茶を使ったドリンクレシピを募集しました。
このたび、８２件の応募作品から、以下の通り最優秀賞と優秀賞を決定しました。
３月１６日（月）１４時４５分から知事室にて表彰式を開催し、知事から賞状と副賞を授与します。
● 審査結果
詳細は「狭山茶を愉しもう」HPをご覧ください。
https://saitama-sayamatea.com/recipe-contest2025_results/
最優秀賞
「福みかん香る
茶葉ごと楽しむぷるふわゼリードリンク」
Point
✦茶葉を粉末にしてまるごと使用。
✦ミルクフォームに未利用農産物の福みかんを
活用し、香りを楽しめます。
✦ゼリー状のぷるんとした食感がアクセント。
✦太いストローで混ぜずに飲むと、層ごとの
味の違いをお楽しみいただけます。
優秀賞
「ＭＩＵ」
Point
✦注ぎ分けることで緑と赤の美しい
2層セパレートが完成。
✦攪拌すると淡い桜色に変化。混ぜる前後で
2つの表情を楽しめます。
✦クランベリーの酸味をグレープフルーツが
まろやかにまとめ、炭酸が軽やかな余韻を添えます。
✦最後のレモンが全体の味をきりっと引き締めます。
優秀賞
「狭山の秋冬旅ホットラテ
～焼きりんごと溶けるマシュマロ～」
Point
✦バターは少なめにすることで、煎茶の風味を
邪魔せずよいアクセントに。
✦焼き林檎とシナモンの甘い香りに、狭山茶の深い
コクとほのかな渋みが重なり、和と洋が自然に
つながる味わいに。
✦煎茶パウダーは砂糖と先に混ぜてからミルクを
加えると、ダマなく仕上がります。