『にゃんこ大戦争』に超くわしくなれる……かもしれないファンブックが本日3月12日発売。豪華2大付録『NN（にゃんこなんでも）クイズブック』＆特大身長計ポスター付き！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、『にゃんこ大戦争 あなたの知らない（かもしれない）にゃんこの世界』を、3月12日（木）に刊行いたしました。

1億1000万ダウンロードを突破した、大人気アプリゲーム『にゃんこ大戦争』。その魅力をさらに味わうためのファンブックが、本日2026年3月12日（木）に発売。知っていると毎日のプレイがより楽しくなるような、特別な豆知識を集結！ 「ネコルガ族はネコなの？」、「お宝集めってそんなにたいせつ？」、「神さま、神様……？」などなど、ゲーム画面だけではわからない『にゃんこ大戦争』の情報がてんこ盛りの一冊です。

主な掲載内容

・にゃんこ大戦争の気になるアレ調べてみた。

マニアックな小ネタを神さまといっしょに調べてみたら……？ いろいろなことがわかったかもしれない！

・ビジュ強めな敵大集合

キモコワ、ど派手、不思議といった超個性派ぞろいな敵キャラを一挙紹介。攻撃モーションも必見！

・付録：NN（にゃんこなんでも）クイズブック

『にゃんこ大戦争』に対する幅広い知識が求められるマルバツクイズ77問。マニアックな問題もあるよ。

にゃんこやサイクロンの名前当てクイズも収録。ぜんぶ答えられたらかなりすごい！？

・付録：身長計ポスター

にゃんこと背比べしてみよう。両面テープで張り合わせると使いやすい！

概要

【書 名】にゃんこ大戦争 あなたの知らない（かもしれない）にゃんこの世界

【発売日】2026年3月12日（木）

【仕 様】A4変形／80ページ（小冊子：32ページ）

【定 価】1,650円（本体1,500円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも電子版を配信中

※電子書籍には付録の身長計ポスターは付属しません。

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000373/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338354

（BOOK☆WALKER）

https://bookwalker.jp/de933ed5d4-f895-40b3-8ed3-967c56f2d567/

（C）PONOS Corp.

KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp