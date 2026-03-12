【導入事例】 岐阜県教育委員会の遠隔授業導入事例を新たに制作 ―「遠隔授業」もいつもの「授業」へ。 遠隔授業の運用ノウハウをまとめた導入事例を配布開始 ―
テクノホライゾン株式会社（STANDARD:証券コード6629）（本社：名古屋市南区千竃通二丁目13番地1、代表取締役社長:野村 拡伸）は、岐阜県教育委員会に導入されました、遠隔教育支援サービス「xSync Prime Academic（バイシンク プライム アカデミック）」と一体型電子黒板「ELMO Board」、実物投影機「L-12G」の導入事例を学校および教育関係者の方々へ配布開始いたします。
本導入事例は、岐阜県教育委員会および岐阜県立華陽フロンティア高等学校における遠隔授業の取り組みを取材し制作いたしました。導入事例内では、導入時に重視した観点や、単位認定を行うための遠隔授業の運用ノウハウ、授業の質を高めるための工夫などを、関係者インタビューを通じて整理しています。ぜひこの機会にお問い合わせください。
■事例誌面の概要
タイトル：
「遠隔授業」もいつもの「授業」へ ～人口減少社会における学びの保障を～
主な掲載内容：
・導入時、最も大切にしたこと
・単位認定を行うための遠隔授業の運用ノウハウ（同時双方向型／学習状況把握 等）
・配信センター／受信校の環境整備と授業
■導入事例お申し込み方法（申込制／無償）
お申し込み先のメールアドレス：
ict@elmo.co.jp
件名：
「岐阜県教育委員会 遠隔授業導入事例 希望」
本文：
１.ご所属（学校名等）
２.ご担当者名
３.送付先（住所）
４.電話番号
５.ご要望部数
をご記入ください。
注意事項：
商業目的での利用を前提としたお申し込みはご遠慮いただいております。
お断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
本事例は後日テクノホライゾンWebサイトにて公開いたします。
-ELMOロゴはテクノホライゾン株式会社の登録商標です。
-記載されている会社名、製品名は各社の商標や登録商標です。
-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
【本件に関する問い合わせ】
テクノホライゾン株式会社 映像& IT グローバル本部
住所：〒457-0071 愛知県名古屋市南区千竃通二丁目13番地1
e-mail：ict@elmo.co.jp