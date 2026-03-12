大日本印刷　群馬県とデジタルクリエイティブ分野におけるメディア連携を開始

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、群馬県（知事：山本一太）と、デジタルクリエイティブ分野でのメディア連携を2025年10月28日（群馬県民の日）に開始しました。本連携の一環として、DNP独自のアニメ制作手法「ライトアニメ(R)」＊を活用した作品「お前はまだグンマを知らない～令和版～」を制作し、山本知事が声優として出演します。知事出演回は2026年3月14日に公開予定です。

今回の取り組みを一つのモデルとして、コンテンツの創作から発信、人材育成との接続までを一貫して設計し、群馬県の地域の魅力発信と同県の「デジタル・クリエイティブ産業の振興」の取り組みを連動させて推進します。

両者の連携とライトアニメ制作・配信の狙い

群馬県庁1階エントランスのデジタルサイネージ県庁スタジオ内での録音風景

国内では近年、地域固有の歴史や文化などの魅力をわかりやすく広く伝えたいというニーズが高まっています。その中で、特に若年層を含む幅広い層に、短時間で直感的かつ印象的に内容を伝えるため、より効果的なコンテンツの表現方法や情報メディア等の設計が課題となっています。

こうした課題の解決に向けて、群馬県が進める人材育成の取り組みとDNPのライトアニメの特長を活かして、群馬の魅力をより効果的に届ける活動を進めています。その連携の一つとして今回、群馬の魅力を独自の切り口で文化や地域特性を発信するコンテンツ「お前はまだグンマを知らない～令和版～」を制作しました。

ライトアニメ制作・配信について

１．短尺のライトアニメ作品の制作・配信

直感的かつ印象的に伝わる表現として、DNPが1話約6分のライトアニメ作品を制作・配信し、若年層を含む幅広い層の人々が群馬の魅力に触れる接点を拡大します。また声優の一人として、山本知事がこの作品に出演します。知事が作品に出演することで、新たな広報のあり方の検討につながることも期待しています。

- 作品名：お前はまだグンマを知らない～令和版～- 配信開始日：2026年1月10日（山本知事出演回は2026年3月14日公開予定）- 配信本数：全12話（各話約6分）- 放送：CS専門チャンネル「鉄道チャンネル」、配信：dアニメストア、Prime Video 等- 主なターゲット：若年層（10～30代）、観光に関心がある層- DNPの役割：企画立案、全体統括２．生活者のオンラインとオフラインの連動（“体験”につなぐ）

デジタルネットワーク等での視聴体験を県内の周遊やイベント参加などのリアルな体験につなげていく“導線”を設計し、群馬の文化資源等の魅力を生活者に“体験”として届けます。

実在の観光地や「上毛かるた」等が登場するライトアニメ作品を県庁のデジタルサイネージでも映すなど、作品の視聴を起点として生活者の行動を促す取り組みを行います。

- 県庁内のデジタルサイネージについて・場所：1階エントランスホール、西側エントランス、西側駐車場・映写期間：2026年1月5日～3月14日（推定視認者：約1万人※群馬県試算）３．人材育成との接続（TUMO Gunmaと連動）

群馬県が展開する特色ある人材育成拠点（TUMO Gunma）と連動し、「つくる、発信する、仕事につなげる」導線を強化します。その一環で、TUMO Gunmaでライトアニメ制作のセミナーも実施していく計画です。

- TUMO Gunma（ツーモグンマ）：アルメニア発のデジタルクリエイティブ人材育成プログラム「TUMO」の“アジア初”（アルメニアのTUMO本部調べ、2026年2月時点）の施設として、2025年7月19日に高崎市のGメッセ群馬4階に開設しました。対象は12～18歳で、受講は無料です。

＊本施設の詳細はこちら → https://www.pref.gunma.jp/page/643539.html

【今後の展開】

DNPは群馬県との連携をさらに深め、デジタルクリエイティブとエンターテインメントを活用し、地域の魅力を発信するモデルの確立を目指します。その一環で、地域のクリエイティブ人材の育成に向けて、ライトアニメ制作のセミナー等を2026年度から実施する予定です。

また、本施策の知見を他の自治体向けの施策に展開し、国内の魅力発信の手段を拡げていきます。

＊ ライトアニメ：マンガ原稿をベースにコマや素材を再編集して動画にすることで、制作期間とコストを大幅に削減できるDNP独自の制作フローとその作品 → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172546_4986.html

