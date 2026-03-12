TSUBASAアライアンス共同施策「フードドライブの取組み」実施

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）は、生活困窮者支援およびフードロス削減に向けた取組みの一環として、２０２６年２月に「TSUBASAアライアンス※1」参加行と共に、家庭で余っている食品を職員から募るフードドライブ※2を実施しました。

本取組みは、「TSUBASAアライアンス」の共同施策として実施したものです。回収した食品は、全１０行合計で１,４５８kgに上り、各行を通じて全国各地のフードバンクや社会福祉協議会などへ寄付しました。

今後も当行および「TSUBASAアライアンス」参加行は、フードロス削減などの社会問題の解決に取組み、持続可能な地域社会の実現に貢献していきます。

※１ 千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行の１０行が参加する地域広域連携の枠組み。

※２ まだ食べることができるのに、さまざまな理由で廃棄されてしまう食品・食材をご提供いただき、回収する活動のこと。フードドライブで回収した食品・食材は、食べ物を必要としている施設や人へ無償で届けています。

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）