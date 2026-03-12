Y’s、xVESSELとのコラボレーションによるフットウェアを3月20日（金）より発売　ヴァネス・ウーのビジュアルを公開

株式会社ヨウジヤマモト

Y’sは、xVESSELとのコラボレーションシューズ第3弾を2026年3月20日（金）より、Y’s全ストアおよび公式オンラインブティックにて発売する。スニーカー2型を展開。

ビジュアルには、xVESSELのクリエイター・ Van Ness Wu を起用。本コレクションアイテムを纏い、その世界観を体現する。

厚底スニーカーは、xVESSELのアイコニックモデル「G.O.P LOWS」をベースにY’sらしく再構成。無数に分解されたソールパーツを再構築したようなレイヤードソールと、断ち切りのキャンバスデザインが特徴。シューレースの代わりにFitgoレースアップシステムを採用し、機能性とテクニカルな要素を融合させた。

ファイヤースニーカーは、炎の熱で溶けたようなデザインと大胆な断ち切りが印象的なローカットモデル。ダメージを施したソール、両サイドの炎の刺繍、Y’sロゴプリント、ダメージ加工、ホワイトとブラックの2本のシューレースなど、細部にまでこだわりを宿す。

両モデルともクッション性に優れたインソールを搭載し、快適な履き心地を実現している。

Y's × xVessel 2026S/S COLLECTION

[xVESSEL]

2017年に設立したスニーカーブランド。脱構築主義をテーマに、レイヤードソールや切りっぱなしのキャンバス、重なるステッチなど“未完成の美”を表現するデザインを特徴とする。

「x」が意味する大胆な冒険心と、「VESSEL」が持つ船、そして血管のイメージ。未知へと進む意志と、人生に流れる血のように寄り添う存在であることを象徴している。

ダイヤル式レースアップや伝統的なバルカナイズ製法、天然コルクミッドソールを融合させ、ストリートとモードを横断するアートピースのような一足を展開している。





Y's × xVessel 2026春夏コレクション

厚底スニーカー

価格： \55,000 （税込）

サイズ：01/23.0 - 06/28.0cm

カラー：ブラック

ファイヤースニーカー

価格：\52,800 （税込）

サイズ：01/23.0 - 06/28.0cm

カラー：ブラック

発売日：2026年3月20日（金）

Y's日本国内全ストア(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/)、公式オンラインブティック(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/)



お客様お問い合わせ先：Y’s各ストアでお受けいたします。最寄りの店舗へお問い合わせくださいませ。





Y’s(http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/)

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/

