群馬の高校生ら約60名が世代を超えて「群馬の未来」を議論

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）が設立した一般社団法人エッジソン・マネジメント協会（以下当協会）は、2026年2月21日（土）、一般社団法人ぐんま探究コンソーシアムと共に、共愛学園前橋国際大学にて、次世代共創リーダー育成を目的とした多世代型ワークショップ「MIRA-GE（ミラッジ）」を開催いたしました。

開催背景

「MIRA-GE（ミラッジ）」は、「未来と現実をつなぐ」をコンセプトに、「MIRAI（未来）」と「BRIDGE（橋）」を掛け合わせて名付けた多世代型ワークショップです。2024年から全国で累計16回開催され、延べ1,000名以上が参加しています。

少子高齢化が進む日本において、未来を担う若者には、自らの意見を持って社会課題に向き合い、立場や世代の異なる人々と共創する力が求められています。そうした力を持つ「次世代共創リーダー」を育むために、本ワークショップでは、高校生と大学生、社会人が同じテーブルで「ありたい未来」について議論する機会を提供してきました。

今回の開催は、過去に「MIRA-GE」に参加した一般社団法人ぐんま探究コンソーシアムの方からの提案を受け、実現したものです。提案の背景には、「群馬の生徒たちにもMIRA-GEのような地域や世代を超えた議論を体験させたい」という想いがありました。

一般社団法人ぐんま探究コンソーシアムは、『学校と社会をつなぐ「探究のハブ」として、学びの循環をつくる。』をビジョンに掲げ、中高生の探究活動支援や教員・社会人イベントの運営などを推進しています。

当協会が進める産官学連携による次世代共創リーダーの育成と、ぐんま探究コンソーシアムの「ぐんまの子供たちをぐんまの皆で育てる」という活動の方向性が一致したことから、今回の共催が実現しました。



本ワークショップには、群馬県内の群馬県立高崎女子高等学校・太田市立太田高等学校の高校生、社会人など約60名が参加しました。

開催概要

日程： 2026年2月21日（土）13:30～16:30

会場： 共愛学園前橋国際大学 5号館

主催： 一般社団法人エッジソン・マネジメント協会

共催： 一般社団法人ぐんま探究コンソーシアム

協力： 共愛学園前橋国際大学

参加者： 群馬県立高崎女子高等学校／太田市立太田高等学校などの生徒、大学生、企業関係者、総勢約60名

プログラム内容：

・群馬の高校生による探究学習を基にした未来への提案プレゼンテーション

・「群馬のありたい未来」とその実現方法をテーマにした多世代ディスカッション

・群馬県内外の大学生とのキャリア相談会

参加した高校生のコメント

参加した高校生からは、下記のような声が寄せられました。

「社会人の方に現実的な視点でのアドバイスをもらえたことで、探究活動で考えてきたことの実現に一歩近づいたと感じ、自信がついた」

「様々な視点から企画をブラッシュアップできたと同時に、何かを実現したいときは具体的な行動に落とし込むことが重要なのだと学ぶことができた」

こうしたコメントから、生徒たちが多様な大人との対話を通じて、単なる「アイデア出し」を超えた、実践的な学びを得たことが伝わってきます。自らの探究活動について、新たな視点や気づきを得られたことが、高校生たちの未来を切り拓く主体性と、社会に対する前向きな自信を育むきっかけとなりました。

今後の展望

「MIRA-GE」は、今後も全国各地での展開を予定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6682/table/579_1_600229e37fc30ce40366198f715b17c2.jpg?v=202603120751 ]

今後も、エッジソン・マネジメント協会では、企業や教育機関、官公庁と連携しながら、若者一人ひとりの可能性を社会全体で育む「青田創り」に注力してまいります。

一般社団法人 エッジソン・マネジメント協会について

「日本を、世界で最も若者が育つ社会」にすることを目的に、2022年に株式会社リンクアンドモチベーションが設立。短期的な狩猟型の「青田買い」ではなく長期的な農耕型の「青田創り」を進めるべく、日本を代表する企業のビジネスパーソンや大学関係者、官公庁関係者が企業・組織の垣根を越えて参画し、自ら「目的・志に尖る」ことのできる人財=「エッジソン」の育成に取り組んでいる。大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」における「次世代共創リーダー育成プロジェクト」を中心に、さまざまな産官学連携プロジェクトが進行中。直近、NIKKEIリスキリングや人事向け媒体などメディア掲載多数。

代表者プロフィール

株式会社リンクアンドモチベーション 特任執行役員

一般社団法人エッジソン・マネジメント協会 代表理事

樫原 洋平

1980年香川県生まれ。一橋大学経済学部卒。2003年に新卒でリンクアンドモチベーション入社。入社以来、メガバンク、総合商社、グローバルメーカー、インフラ、ITなど多様な業界の採用・育成コンサルティングに、100社以上従事。また、大阪大学、大阪公立大学などで非常勤講師も務めるなど、産官学連携での教育プログラムを開発・実行。中高生から大学生まで、年間6,000人以上にキャリア教育やリーダーシップ開発の機会を提供している。著書に『エッジソン・マネジメント 尖った優秀な若者をどう採用し、いかに育てるか』『エッジソン・マネジメント2.0 次代を担う若者を産官学連携で育み、活かす方法』(ともにPHP研究所)。

