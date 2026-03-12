『銀魂』より、ぬいパルが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた大人気漫画「銀魂」（空知英秋／集英社 ジャンプコミックス刊）。

抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ&劇場アニメシリーズ化、実写映画化されている。

また、スピンオフ小説「３年Ｚ組銀八先生」（著：大崎知仁／原作：空知英秋）をベースとした銀魂まるちばーすアニメ「３年Ｚ組銀八先生」が2025年10月よりテレ東系列にて放送。

連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

ぬいパルに銀時たち8種が仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r100716_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル(全8種)

【価格】

各1,980円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【仕様】

ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)

※商品には若干の個体差がございます

【発売日】

2026年8月頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■アニメ『銀魂』公式サイト： https://anime-gintama.com/

■アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

■YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。