新感覚スマホRPG『ぼくとドラゴン』サービス開始11周年！盛りだくさんな記念キャンペーン第2弾を3月12日(木)より実施！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下「ドリコム」）のグループ会社の株式会社スタジオレックス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：相見 伸之介、以下「スタジオレックス」）提供の新感覚スマホRPG『ぼくとドラゴン』が本年3月12日(木)に、iOS版サービス開始11周年を迎えたことを記念し、2026年3月12日(木)16:00より、『11周年記念キャンペーン第2弾』を実施することをお知らせいたします。

■『11周年記念キャンペーン第2弾』キャンペーン概要

サービス開始11周年を迎えられたことへの感謝の気持ちを込めまして、3月12日(木)より盛り沢山な内容でキャンペーン第2弾の開催を予定しております。



ガチャ

◼︎iOS11周年記念ガチャ概要

コスト23ドラゴン「新生アプス」が新登場！人気ドラブレピックアップコース等の「極10連ガチャ」やUR19以上ドラゴン1体確定のチケットで引ける10連ガチャなどを用意しています。

さらに、「極10連ガチャ」は、「11周年記念くじ」や「英霊の証」に加え、好きなドラゴン（一部限定系を除く）と交換できる「プレミアムチケット(ドラゴン)」がおまけで付いてくる超お得なコースになります！

<iOS11周年記念ガチャ開催期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月3日(金)15:59

■11周年記念プレミアムチケット交換所

11周年記念ガチャで獲得できる「プレミアムチケット(ドラゴン)」を集めることで、「プレミアムチケット交換所」にてコスト19～22までの好きなドラゴン（一部限定系を除く）と交換することができます！

<プレミアムチケット交換所_交換可能期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月10日(金)15:59

アイテムセット

◼︎iOS11周年記念アイテムセット

11周年を記念し「11周年記念URコスト20以上ドラゴン確定チケット」や「URドラゴン確定ガチャ剣(コスト19以上確定)」、「英霊の秘薬」を含む【iOS11周年記念スペシャルセット】のほか、「11周年記念URコスト20以上ドラゴン確定チケット」や「覚醒の龍秘宝(UR)」を含む【iOS11周年記念お得セット】のアイテムセットを販売！

期間限定の超お得なパックとなっておりますのでぜひこの機会をお見逃し無く！

<iOS11周年記念アイテムセット_販売期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月3日(金)15:59

ログインボーナス＆ミッション

◼︎iOS11周年記念プレゼントキャンペーン

11周年記念特別ログインボーナスやイベント報酬で手に入る応募券で豪華賞品に応募しよう！好きなユニット・セリフが指定できる「ゲーム内オリジナル個人スタンプ」や「100000ジェム」など豪華賞品が当たる11周年を記念したプレゼントキャンペーンになります。

<iOS11周年記念プレゼントキャンペーン_応募期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月10日(金)23:59

◼︎iOS11周年記念特別ログインボーナス

ログイン初日に「11周年記念！UR19以上ドラゴン1体確定10連チケット」を獲得できます。さらに毎回無償ジェムを100個、最大1000個まで獲得可能です。他にもUR10%ガチャ剣など、期間中10回ログインすることで様々な豪華アイテムが獲得できます。

<iOS11周年記念特別ログインボーナス_開催期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月10日(金)15:59

◼︎iOS11周年記念ミッション

開催期間中に挑戦できる期間限定ミッションが登場します。限定ミッションをクリアしていくことで即戦力ドラゴンを狙いやすい「URドラゴン確定ガチャ剣(コスト18以上確定)」や「UR30％ガチャ剣」など、11周年を記念した豪華な報酬を獲得できます。

<iOS11周年記念ミッション_開催期間>

2026年3月12日(木)16:00～4月3日(金)15:59

11周年特別キャンペーン

◼︎レアメダル交換所に豪華景品を追加

UR30％ガチャ剣、覚醒の龍秘宝(UR)、再継承の鏡など豪華景品が追加されます。

<レアメダル交換所追加_開催期間>

2026年3月12日(木)16:00～

■公式ショップリニューアルキャンペーン！

ゲーム内より断然お得にジェムが購入できる公式ショップがリニューアルしました！今なら11周年を記念して「500ジェム」を全員に無料でプレゼント！さらに、11周年を記念した超豪華な「特別限定パック」も期間限定で登場！新しくなった公式ショップで、11周年を楽しもう！

<11周年記念！公式ショップ特別キャンペーン_開催期間>

2026年2月20日(金)16:00～4月3日(金)15:59

※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。

『ぼくとドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

■『ぼくとドラゴン』の概要

『ぼくとドラゴン』は起動後０秒で遊べるサクサク簡単操作、スタミナ消費なしで誰でもお手軽にスライム討伐が楽しめる新感覚のスマホRPGです。スライムを狩ってレベルアップ、そしてクエストでドラゴンを仲間に！最大の魅力は3Dアクションと1日3回、30分限定で開催されるド迫力リアルタイム協力バトル。リアルタイム協力バトルは、最大20人対20人でギルド同士のバトルを、仲間とチャットで戦略を練り連携技を決めるなど、協力バトルの醍醐味を十分に味わえます。

■ゲーム基本情報

タイトル：『ぼくとドラゴン』

ジャンル：協力バトルRPG

対応OS ：iOS 12以降 (iPhone5s以降) / Android 5.1以降

◆iOS/Android ダウンロード：https://app.adjust.com/i4tqbo5

◆Amazon ダウンロード：https://app.adjust.com/hqwp8ln

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社スタジオレックス

著作権表示：

(C)studiorex Co., Ltd.

(C)bkub okawa

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://bokudora.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/bokutodragon