THULEバッグ ポップアップストア | 新宿高島屋8階スポーツ・メゾンにて3月18日から期間限定オープン！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年3月18日(水)から4月2日(木)の期間、新宿高島屋8階スポーツ・メゾンにてポップアップを開催いたします。

THULE バッグ ポップアップ

日程：2026年3月18日(水)～4月2日(木)

場所：新宿高島屋 8階 スポーツ・メゾン

〒151-8580 東京都渋谷区千駄ケ谷5-242

お問い合わせ：03-5361-1111

Thule AionSafeEdge構造

本ポップアップでは新年度に向け、出張や通勤を快適にする人気PCバックパック【Thule Subterra 2】(サブテラツー)や【Thule Accent】(アクセント)を展開。肉厚パッドと上げ底構造でPCを衝撃から保護する「SafeEdge PCスリーブ」を搭載し、移動の多いビジネスシーンを安全にサポートします。この他、国際デザイン賞受賞トラベルコレクション【Thule Aion】(アイオン)や、旅・ランで人気の【Thule EnRoute】(アンルート)【Thule Landmark】(ランドマーク)バックパックなど、仕事と冒険をシームレスに行き来するバッグで春からのアクティブな挑戦を支えます。

Thule LandmarkThule EnRoute

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/12/20707/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

