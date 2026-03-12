菰野ふるさと映画塾作品上映会を開催

菰野町

三重県菰野町では、「菰野で映画な日日 映画三昧」と題した菰野ふるさと映画塾作品上映会と、映画監督・瀬木直貴氏による講演会を2026年4月18日（土）に開催します。会場は菰野町町民センターホールで、入場は無料です。

菰野ふるさと映画塾は、地域の魅力を再発見し、地元への愛着を深めてもらうことを目的に2013年から開催されている取り組みです。

四日市市出身の映画監督 瀬木直貴氏 の指導のもと、参加者が企画立案から脚本づくり、出演、撮影、編集、上映までを3日間で体験する実践型の映画制作プログラムとなっています。

今回の上映会では、これまでの映画塾で制作された作品を上映するほか、瀬木監督による講演会も開催。映画制作の裏側や地域と映画の関わりなどについて語っていただきます。

開催概要

「菰野で映画な日日 映画三昧」

菰野ふるさと映画塾作品上映会・瀬木直貴氏講演会

開催日：2026年4月18日（土）

時間：13:30～15:30

受付：13:00～

会場：菰野町町民センターホール

入場料：無料

上映作品

・奇跡の糞（第1回/2013年7月28日制作）

・幸せな結婚（第4回/2016年7月3日制作）

・河鹿は裸足で逃げる（第7回/2023年6月30日制作）

・おばあちゃんのぬか漬け（第8回/2024年6月28日制作）

・「アイ［マイ］マイ」（第9回/2025年6月13日制作）

第10回 菰野ふるさと映画塾 開催決定

さらに、第10回 菰野ふるさと映画塾の開催も決定しました。

開催日：2026年6月26日（金）～6月28日（日）

会場：ホテル湯の本（菰野町）

企画から撮影、編集までを体験できる3日間の映画制作プログラムで、詳細は後日発表予定です。

映画を通して地域の魅力を再発見する「菰野ふるさと映画塾」。

上映会と講演会を通じて、菰野町を舞台にした作品の世界をぜひお楽しみください。