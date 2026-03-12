サークレイスと関西大学　ビジネスデータサイエンス学部、AI・データを活用できる次世代人材の育成のため協定を締結

サークレイス株式会社

AIとデジタルソリューションを通じて企業の成長を支援するサークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット、以下「当社」）と、データサイエンスとビジネスを融合し、社会課題解決に資する人材育成を推進する関西大学 ビジネスデータサイエンス学部（所在地：大阪府吹田市、学部長：鷲尾 隆、以下「関西大学」）は、このたび、次世代人材を連携して育成することに同意し、協定を締結いたしました。

本協定により、「ビジネス×データサイエンス×実践知」を兼ね備えたデータサイエンス人材の育成を加速し、企業のDX推進とデータ活用の高度化、ならびに日本の産業競争力強化に貢献してまいります。

■協定締結の背景と内容

近年、AI・データ活用があらゆる産業の競争力を左右する中で、企業の現場では「データを分析できる人材」だけでなく、「データをもとに意思決定し、産業、経営、業務を変革できる人材」の不足が深刻化しています。一方、大学教育においては、統計・AI・プログラミングなどの理論教育はその充実度を増してきているものの、「実際の企業データを用いて経営課題を構造化し、意思決定へとつなげる」という実践の機会が限られているという課題があります。

本協定は、こうした教育と実務のギャップを埋め、グローバルと社会全体の課題や企業の経営・業務を理解し、世界最先端のデジタル技術やAI技術、データを活用して意思決定できる人材を育成する、産学連携モデルを構築するものです。

関西大学が持つ学術的知見と、サークレイスが有するAI・データ活用支援の実務知見を融合させることで、教育・研究の高度化と実社会で通用する人材育成を同時に実現することを目的としています。

■期待される効果

本協定により、以下の効果を見込んでいます。

・企業現場で即戦力となるデータ人材の育成

・企業におけるデータ活用・AI活用の高度化

・大学教育と実務の接続による教育価値の向上

・日本企業のDX推進および産業競争力の強化

■関西大学 ビジネスデータサイエンス学部 学部長 鷲尾 隆 教授のコメント

中：関西大学 ビジネスデータサイエンス学部 学部長 鷲尾 隆 教授、右：関西大学 ビジネスデータサイエンス学部 鎌田 真由美 教授、左：サークレイス株式会社 取締役 事業統括/CRO 大崎 正嗣

今回の協定を通じて、関西大学ビジネスデータサイエンス学部の教育目標であるデータサイエンスとビジネスの融合に、サークレイス様が有するAI・データ活用の実践知を掛け合わせることで、産業界で即戦力として活躍できるより高度な人材を育成してまいります。

我が国では、データの高度な分析とビジネスの深い知識を基に意思決定を行い、産業、経営、業務を変革できる人材が圧倒的に足りていません。「学の実化」を学是とする関西大学は、このような人材を育成することを目的として、2025年4月に本学部を設立しました。本協定によって、この目的達成をますます確固たるものにし、日本社会の発展に貢献してまいります。

■サークレイス 取締役 事業統括/CRO 大崎 正嗣のコメント

当社は、社会課題やビジネス課題の解決のために、「Beyond AI」を掲げ、社会や企業、そして人が、AIとデータを当たり前に使いこなし、イノベーションの実現ができるようにご支援をさせていただいています。

人口減少に伴い、更なるデジタル人材やAI人材の育成が喫緊の課題の中、貴学がビジネスとデータサイエンスを結びつけ、高い専門性と実践につながる学部を設立されること、大変心強く感じております。

貴学部が世の中に新たな価値を創造する人材を育成され、産業界をリードするビジネスイノベーターを多数輩出されるよう、当社グループも共に取組んで参ります。

サークレイスについて

サークレイスは、世界最先端のAIやSalesforce、Microsoftソリューションのコンサルティング、導入支援、人材育成、定着化支援を提供するITサービス企業です。

サークレイスグループではServiceNow、DatabricksのAI・データ・クラウドテクノロジーを組み合わせ、企業の売上、利益に貢献できる経営と業務とITのコンサルティングサービスを提供しています。

2022年4月、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月

関西大学 ビジネスデータサイエンス学部について

関西大学 ビジネスデータサイエンス学部は、データサイエンスとビジネスの融合により、企業や社会の課題解決をリードする高度専門人材の育成を目的としています。統計学、AI、プログラミングなどの基礎から、マーケティングや経営戦略への応用までを体系的に学修。実践的なプロジェクト型教育や産学連携を通じて、データに基づく意思決定力と価値創造力を養い、変化の激しい時代において持続的な成長を実現できる人材を輩出します。

大学（学部）名： 関西大学 ビジネスデータサイエンス学部

学部長 ： 鷲尾 隆

所在地 ： 吹田みらいキャンパス

〒565-8585 大阪府吹田市山田南50-2

開 設 ： 2025年4月

※Salesforceは、Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。

※Microsoftは、Microsoft Corporation.の商標または登録商標です。

※ServiceNowは、ServiceNow Inc.の商標または登録商標です。

※Databricksは、Databricks, Inc.の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

【関連リンク】- サークレイス株式会社：https://www.circlace.com/- 関西大学 ビジネスデータサイエンス学部：https://www.kansai-u.ac.jp/bds/- 企業からのメッセージ|関西大学ビジネスデータサイエンス学部：https://www.kansai-u.ac.jp/bds/faculty/company.html