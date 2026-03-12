「長崎ちゃんめん」春の海老フェア ３月16日（月）より「海老ちゃんめん」と「海老チャーハン」を販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

ちゃんぽんの良さとラーメンの良さを掛け合わせた ちゃんめん を看板メニューに西日本を中心に33 店舗を展開している「長崎ちゃんめん」では3月16 日（月）から春限定ちゃんめんを発売いたします。1つ目の商品として、ぷりぷりの海老と海老の風味たっぷりの特製海老醤※をちゃんめんの上に乗せた「濃厚 海老ちゃんめん」を販売致します。しっかり混ぜて召し上がられるとガツンと濃厚な海老の味と風味、コクが感じられ、ちゃんめんの豚骨白湯スープとの相性抜群でやみつきになります。また、もう1つの商品として、チャーハンの上にぷりぷりの海老と特製海老醤※を乗せた「濃厚 海老チャーハン」も販売致します。この春は海老づくしで春を感じ取ってください。スタッフ一同、皆さまのご来店をお待ちしております。

※海老醤（えびじゃん）

海老の風味と旨味を凝縮したペースト状の調味料です。

海老・玉葱・ホタテ・蝦油（えびあぶら）・辣油・ガラスープ等を調合したXO醤風の特製海老醤を使用しております。

販売期間 令和８年３月16日（月）～ 5月31日（日）

春の海老フェアメニュー

※画像はイメージでございます

濃厚 海老ちゃんめん■ 濃厚 海老ちゃんめん

1,080円（税込1,188円）

伝統のモチモチ食感でコシのある麺の上にぷりぷりの海老と

海老の風味たっぷりの特製海老醤を載せました。しっかり混

ぜて召し上がられるとガツンと濃厚な海老の味と風味、コクが

感じられ、ちゃんめんの豚骨白湯スープと相性抜群でやみつ

きになります。

■ 濃厚 海老チャーハン

930円（税込1,023円）

チャーハンの上にぷりぷりの海老と特製海老醤を乗せまし

た。海老の風味際立つ食べ応え抜群のチャーハンです。

長崎ちゃんめん店舗

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗 大阪府1店舗

https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop

「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらん として

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。長崎皿うどんをはじめ、伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供いたします。また、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/