「RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage」 開催決定

株式会社STONE.B

日韓を代表するアーティストが出演予定の日韓合同スペシャルライブイベント「RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage」が、2026年4月26日にPIA ARENA MMにて開催される。

本公演は、国・ジェンダー・所属事務所の垣根を越え、各アーティストが持つ「想い」を音楽でつなぐプロジェクト。アーティスト一人ひとりは、それぞれ異なる背景や物語を持つ一つの「点」であり、同時に夜空に輝く「星」のような存在だ。その星たちが一つのステージに集い、音楽を通じて「線」を描き、やがて一つの「星座」を生み出すというコンセプトで企画された。

チケット情報、ならびにアーティストラインナップは2026年3月14日12時にオープンされる。

※訂正：本公演は KBS World 主催ではなく、日本を除く全世界で放送される予定です。放送される国・地域は追って発表いたします。

【公演詳細】

RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage

日時：2026年4月26日（日）

会場：PIA ARENA MM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目2-2）

主催：株式会社DOTs

主管：GOLD COMPANY、mahocast

協力：C Force

チケット販売：mahocast (https://www.mahocast.com(https://www.mahocast.com))

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

https://linktr.ee/maho_cast