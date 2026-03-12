【3月19日オープン】忍者の里・伊賀の秘湯に「温泉×グランピング」の新拠点。1日4棟限定『glamparkさるびの温泉』誕生！

サステナブルホールディングス株式会社

サステナブルホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 茂木 健太）は、三重県伊賀市の名湯「伊賀の国 大山田温泉 さるびの」敷地内に、新たな宿泊施設『glamparkさるびの温泉』を2026年3月19日（木）にオープンいたします。

高台に位置するドームテントと、眼下に広がるさるびの温泉の全景

■開発の背景：日常を離れ、心身を解き放つ「選べる2つのロケーション」

忍者の里として知られる三重県伊賀市。その山間に位置する「伊賀の国 大山田温泉 さるびの」は、美肌の湯として愛される名湯です。この豊かな自然と温泉の魅力を最大限に引き出すべく、1日4棟限定のプライベートグランピング施設をオープンいたします。開放感あふれる高台の絶景エリアと、愛犬とアクティブに過ごせるフォレストエリアという、目的で選べる2つのスタイルをご用意いたしました。

■『glamparkさるびの温泉』5つの特徴

1. 「絶景の高台」と「静寂の森」。スタイルに合わせて選べるドームテント

純白の大型ドーム型テントは、ロケーションの異なる2つのエリアに設置しています。

- 3棟限定・絶景の高台エリア： エリア内でも屈指の見晴らしを誇る一等地に設置。遮るもののない景色と、鳥のさえずりで目覚める開放的な朝を提供します。- 1棟限定・プライベートドッグラン＆フォレストエリア： 目の前に林が広がり、森の息吹を間近に感じるロケーション。専用ドッグランを完備し、愛犬と気兼ねなく外遊びを楽しめる「専用の居場所」を提供します。林が周囲の視線を適度に遮るため、愛犬との時間に集中できるおこもり感が魅力です。- 専用サニタリー棟を各棟に完備： 各棟の横には、個別のトイレ・シャワー棟を設置。ウォシュレット付きトイレと広々とした脱衣所を備え、24時間いつでも清潔な環境でご利用いただけます。- 優雅な外気浴： 1棟限定で広々としたオーニングテントを有し、心地よい風を感じながらお酒や読書を楽しめるプライベート空間をご用意しました。2. ブランド肉「伊賀牛」と地元の恵みを味わうBBQ

夕食は専用のBBQスペースで、希少な伊賀牛をメインとした豪華メニューをご提供。

夕暮れの絶景と共に楽しむ、希少な伊賀牛のBBQ- 地産地消の楽しみ： 敷地内の野菜売り場で新鮮な地元野菜を追加購入し、さらに贅沢なBBQにアレンジすることも可能です。- 体験型メニュー： 朝食は自分で作る「ホットサンド」を用意。施設内ではパン作りやこんにゃく作り体験（有料）も楽しめます。3. 日替わりで愉しむ2つの名湯。宿泊特典で「美肌の湯」を堪能

宿泊者には「伊賀の国 大山田温泉さるびの」の本館入浴券をプレゼント。

美肌の湯として知られる「さるびの温泉」の露天風呂

本館の大浴場は、日ごとに男女が入れ替わる「日替わり制」を採用しています。 宿泊当日は特典の招待券でゆったりと癒やされ、翌日は異なる風情の湯を通常料金で楽しむといった、温泉通ならではの贅沢な過ごし方も。アルカリ性のしっとりとした名湯を、心ゆくまでご堪能いただける「温泉好きのためのグランピング」を提案します。

4. 家族で遊び尽くす「忍者アスレチック」と本格サウナ

広大な敷地内には、伊賀ならではの「忍者アスレチック」や山の起伏を活かした遊具が充実。

敷地内にあるダイナミックな木製アスレチック遊具- フィンランドサウナ： 本格的なサウナ体験も事前予約制（別料金）で利用可能。自然の中での「ととのい」体験を提供します。5. 都市圏から約1.5時間。観光の拠点としても最適

大阪、名古屋、京都から1時間～1時間30分とアクセス良好。

周辺観光： 伊賀上野城（車30分）、青山高原（車40分）などへのアクセスも良く、三重観光の拠点に最適です。

■施設概要

施設名： glamparkさるびの温泉

所在地： 三重県伊賀市上阿波2953（さるびの温泉敷地内）

オープン日： 2026年3月19日（木）

棟数： 4棟

価格： 素泊まり1泊 12,500円～（税込/4名宿泊時1名あたり）

予約・施設詳細：

glampark 公式サイト： https://glampark.co.jp/accommodation/glampark-sarubino/(https://glampark.co.jp/accommodation/glampark-sarubino/)

伊賀の国 大山田温泉さるびの 公式サイト： https://www.sarubino.com/(https://www.sarubino.com/)

フィンランド式サウナ：https://kaiho-sauna.com/(https://kaiho-sauna.com/)

■会社概要

商号： サステナブルホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役 茂木 健太

所在地： 東京都渋谷区桜丘町3番2号 渋谷サクラステージSAKURAタワー6階

事業内容： 水事業、グランピング事業、再生可能エネルギー事業

【本件に関するお問い合わせ先】

サステナブルホールディングス株式会社

https://st-holdings.co.jp/(https://st-holdings.co.jp/)

※公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。