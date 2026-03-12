2026年初の“性転換”三国志×“推しロック”カードRPG『三国志・極彩』が3月12日より正式に事前登録開始！事前登録で「大喬」「小喬」を無料で獲得可能！

Supernova Overseas Limited

Supernova Overseas Limitedが開発・運営を手掛ける新作スマートフォンゲーム『三国志・極彩』は、2026年3月12日（木）より各プラットフォームにて事前登録受付を開始いたします。

性転換という大胆なアプローチで再構築された三国志の世界観でくり広げられる、ロックした推しとの絆を深めながら戦うカードRPGとして、これまでにない新たな体験をお届けします。

「あなたとの戦い、待てないわ。」

乱世の運命に抗いながら推し武将たちと紡ぐ物語に、ぜひご期待ください。

三国乱世で美女武将に囲まれる物語とゲーム体験の魅力を余すことなく紹介

三国乱世が広がるもう一つの宇宙において、世界を救う鍵を握るのはあなた。天雷をきっかけに張角が黄巾の乱を起こし、妖兵が各地へ侵攻してしまう。その異変を察知した三国の英雄たちは、時空を超えて戦場へ集結する。

- 大迫力の必殺演出で戦場を一変させるバトル体験- 個性豊かな武将たちとの出会いが広がるキャラクターコレクション- 思わず回し続けたくなる圧倒的ボリュームのガチャ体験- 放置しているだけで成長が進む手軽で快適な育成システム大迫力の必殺演出で戦場を一変させるバトル体験個性豊かな武将たちとの出会いが広がるキャラクターコレクション思わず回し続けたくなる圧倒的ボリュームのガチャ体験放置しているだけで成長が進む手軽で快適な育成システム英雄たちが新たな姿で登場。性転換した武将の一部を先行公開

三国志に名を刻む英雄たちは、本作において大胆な解釈のもと女体化され、これまでにないビジュアルとキャラクター設定で登場します。

「呂布や趙雲が女の子に…？気になるなら、自分の目で確かめてみて」

“来い”と誘われたような視線の先で、気づけば“恋”に落ちている。そんな危険なときめきが待っているのも、本作だけの体験です。

その先陣を切って公開されたのは、圧倒的な存在感と気高さを併せ持つ2人の武将。

呂布・運命の双花＆趙雲・雲獅の絆

なお、今後も多数の武将が順次公開予定となっておりますので、まだ見ぬ“推し”との運命の出会いに、ぜひご期待ください。

「大喬」＆「小喬」が登場する豪華報酬をお見逃しなく

事前登録の達成者数に応じて報酬が解放されるキャンペーンを実施いたします。

▼事前登録達成報酬一覧

5万人達成：銅貨×100,000、玉璧×100

10万人達成：突破丹×100、万世録×10

20万人達成：「小喬」×1

30万人達成：限定アイコン枠「花影の狐」、限定チャット枠「花影の狐」

50万人達成：「大喬」×1

目標達成数が増えるほど、報酬もさらに豪華に。ぜひ事前登録に参加し、仲間とともに最高のスタートを切ってください。

今後も最新情報やキャンペーン情報を随時公開予定です。ぜひ公式SNSをフォローして続報をお待ちください。

