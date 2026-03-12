個人投資家の93%が「預金では増えない」と実感、一方で86%が「リスクは抑えたい」～ インフレ時代の投資意識調査

TORANOTEC株式会社

TORANOTEC投信投資顧問株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ジャスティン・バロック、以下：「トラノテック」）は、資産運用サービス「トラノコ」の利用者460名を対象にアンケート調査を実施しました。

調査の結果、「預金では資産が増えない」と感じながらも、「できるだけリスクは抑えたい」と考える利用者が多いことが明らかになりました。インフレ環境を背景に、利回りと安定性のバランスを重視する資産運用ニーズが高まっていることがうかがえます。

アンケート結果および、個人投資家ニーズにお応えするためのキャンペーン情報をお伝えします。

調査内容

93％が「預金では資産が増えにくい」と実感

物価上昇が続く中で、「預金だけでは資産が増えにくい」と感じている利用者が多いことが明らかになりました。インフレ環境下において、預金中心の資産管理から、どのように資産を守っていくか、増やしていくかへ、意識が高まっていることがうかがえます。

89％が「値動きをあまり見ない運用」を希望

日々の価格変動を頻繁にチェックするような投資スタイルよりも、短期的な値動きに左右されない、長期目線での資産運用を志向する傾向が高い結果となりました。

86％が「銀行預金より高い利回りの投資でも、リスクはできるだけ抑えたい」

「銀行預金より高い利回り」への関心は高いものの、リスクを抑えた運用を求める声が多い結果となりました。利回りへの関心が高い一方で、過度なリスクを取ることには慎重な姿勢も見られ、安定性と利回りのバランスを重視する傾向がうかがえます。

【アンケート調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査実施日：2026年3月6日～3月8日

調査対象：トラノコご利用者 460名

インフレ時代の資産形成ニーズの高まり

今回の調査から、「預金では増えないが、投資のリスクは抑えたい」という個人投資家の意識が広がっていることが明らかになりました。

インフレ環境を背景に、安定性を意識しながら銀行預金を上回る利回りを目指す資産運用への関心が高まっていると考えられます。

「利回りファンド第2弾」キャンペーンを期間限定で実施

TORANOTEC投信投資顧問では、こうした資産運用ニーズに対応する商品として「トラノコPLUS利回りファンドシリーズ第2弾」を提供し、キャンペーンを実施しています。

1．抽選キャンペーン内容

以下のトラノコ公式サイトのX投稿を、Xでリポストいただいた方の中から抽選で5名様に、1万円分のAmazonギフトカード（デジタル）をプレゼント



リポストする投稿URL

https://x.com/toranokocom/status/2031983027040231585

2．もれなくキャンペーン内容

Xでリポストの上、現在募集中の第2弾ファンドにご投資いただいた方には、キャンペーンページのエントリー登録でもれなく

・3,000円分のAmazonギフトカード（デジタル）

・抽選キャンペーン当選確率10倍アップ

となる特典をプレゼントいたします。

キャンペーンは2026年3月23日まで実施しています。

詳しくは以下キャンペーンページをご覧ください。

キャンペーンページ ・ エントリーフォーム：

https://forms.gle/H4gEC5AvWhXkQDbg8

※キャンペーンに関する詳細は、上記キャンペーンページをご覧ください。

【利回りファンド 第2弾 概要】

ファンド名： 豪州中小企業貸付インカム・ファンド

募集期間： 2026年2月26日 ~ 2026年3月23日

運用期間： 12か月

目標利回り： 7.12%（年率税引前）

募集上限人数： 499名

紹介ページ： https://plus.toranoko.com/kumiai/detail/REM-2

【ファンドの特徴】

オーストラリアの中小企業向け貸付債権に連動し、複数企業への分散投資でリスクを抑えながら、

円ベースで年率7.12%という高い利回りを目指す12か月運用のファンドです。

担保付き貸付による安全性と、銀行を上回る金利水準を両立した設計により、定期預金では満足できない方に新たな選択肢を提供します。

※投資先商品の過去実績などから当社が想定した予想金額です。この金額をお約束するものではありません。

※税金や手数料が引かれる前の金額です。

※この商品は「匿名組合契約」（商法第535条に定義される匿名組合契約）に出資いただく形式となります。運用期間中の解約（換金）はできません。

※詳しくはお申込み画面の契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

資産運用サービス「トラノコ」について

TORANOTEC投信投資顧問株式会社が提供する「トラノコ」は、毎月定額の積み立て投資はもちろん、日々のお買い物データから算出されるおつり相当分や各種ポイントを、手軽にコツコツ投資に回し、少額からでも本格的な資産運用が行えるアプリサービスです。3つのファンドから１つを選ぶだけで幅広い国際分散投資が行えるほか、そのまま投資資金となるトラノコポイントを歩くだけで毎日獲得できる「歩いて投資」機能など、投資する習慣を日々の生活に取り込みやすい各種サービスも搭載。投資経験に関わらず、長期投資に最適な料金体系で、無理なく、楽しく、簡単に資産形成を行なっていただけます。

公式サイト：https://toranoko.com

TORANOTEC株式会社について

TORANOTEC株式会社は、「すべての人を投資家に」というビジョンのもと、投資を始める上でのハードルを極限まで下げて、資産運用の知識・経験がほとんどない若年層を含め幅広い方々に、スマホで気軽に楽しく「おつり」や各種ポイント・マイルで資産形成を行うサービスを開発するフィンテック企業です。完全子会社のTORANOTEC投信投資顧問株式会社から提供する資産運用サービスを人々の日々の消費生活と結びつけることで、投資を生活の当たり前の一部にし、誰もが将来のために長期的な資産運用ができる世界の実現を推進しています。

URL : https://toranotec.com

TORANOTEC株式会社

名称：TORANOTEC株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者：代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容：金融サービス投資、フィンテック開発、アプリ運営

設立年月日：2016年8月17日

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

名称： TORANOTEC投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第384号

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者： 代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容： 投資運用業および投資助言・代理業/ 第二種金融商品取引業

加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設立年月日： 1998年7月31日

親会社：TORANOTEC株式会社（100%）

本リリースに関してのお問い合わせ、取材のお問い合わせについて

本件に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

TORANOTEC 広報担当

Email: press@toranotec.com