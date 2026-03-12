２０２６ソメイヨシノ　東京の開花予想は３／１８！　花見弁当１０選

株式会社大丸松坂屋百貨店

お花見の季節がいよいよ到来します。大丸東京店には、年間１,０００種類以上のお弁当を取り揃え、１日１万食以上を販売する６０ｍの「お弁当ストリート」があり、この時期、見た目にも華やかなお花見弁当約３０種類が登場。お花見の場にふさわしい、旬の食材を使った春らしい彩り豊かなお弁当や、豪華な海鮮・天ぷら弁当など、多彩なお花見弁当を取り揃えています。お花見期間の食品売上を前年同期比５％増と見込んでおり、２０２６年のお花見シーズンを盛り上げていきます。

〈創作鮨処タキモト〉花明かりミルフィーユ～春風～ ２,４９０円

※各日予定数５０

昆布〆ぶり、昆布〆すずき、サーモン、甘えび、いくら、ネギトロ、平貝、イカ明太、桜でんぶ、菜の花など１５種類の具材を詰め込んだ彩り美しさ満開のミルフィーユ。

〈つきじ鈴富 すし富〉華やぎ ２,３７６円

天然まぐろの赤身・中トロ・鯛の春限定海鮮丼。可愛いお花をモチーフにしました。

〈イーション〉ｅａｓｈｉｏｎお花見御膳 １,３８０円

※各日予定数１０

春らしい彩りで、海老フライや竹の子ご飯、小さな三色団子など色々なおかずが少しずつ楽しめます。

〈地雷也〉春小町 １,３５０円

※各日予定数平日５、土日祝８

人気の白米天むす３個に黒米天むす２個、鶏しんじょうに菜葉のおひたし、デザートには桜餅と春らしい彩りおかずが入った行楽弁当です。

〈なだ万厨房〉はるうらら ２,２６８円

※各日予定数３０

※桜ゼリーに洋酒を使用しております。２０歳未満の方や車を運転される方はご注意ください。

筍御飯とちらし寿司、煮物などをお詰合せ。

〈亀戸升本〉桜ごよみ ２,１６０円

春らしい花びら柄の折に、桜葉真丈、桜ヨーグルト寒天など季節のお料理を詰めました。

〈金子半之助〉春のかき揚げ弁当 １,５００円

定番の海老や烏賊に筍、そらまめ等、春を感じる食材を使用し、相性の良い「秘伝の丼だれ」を絡めてお召し上がりいただきます。

〈味の浜藤〉さくら彩り弁当 １,８３０円

※各日予定数２０

桜エビと竹の子ご飯に銀ひらす西京焼や玉子焼、桜もちなど春らしいお弁当に仕上げました。

〈日本橋弁松総本店〉花見弁当 １,７８２円

※３月２８日（土）～４月５日（日）

※各日予定数２５

ボリュームあるおかずに赤飯をおつけしました。甘濃ゆい江戸の味をお楽しみください。

〈米屋のおにぎり屋〉お花見弁当 ９９９円

桜の花の塩漬けをのせたおにぎりとだしをきかせた関西風のだし巻き玉子の弁当。

※価格は全て税込です。

【特設ページ】https://www.daimaru.co.jp/tokyo/topics/sakurafesta.html

※３／１５公開予定