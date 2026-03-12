日本の美意識を宿すディオールの香り「サクラ」

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社衣装：Dior

クチュリエであり、パフューマーでもあったクリスチャン・ディオールの想いを受け継ぎ、香水とクチュールの密接な繋がりを表現する特別なフレグランスコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」。ディオール ビューティー アンバサダーの吉沢亮が、美しい詩のように繊細で柔らかなフレグランス「サクラ」を日本の春の情景の中で描いたフィルムとイメージを公開いたします。

動画はこちらよりご覧ください :https://wwpcis-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kinoue_diormail_jp/IQCxNYPQu-APQ6qV_M5Ap2NeAUKL0Kx9MOd-vrl02jKrU4w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=ROuQju

「ラ コレクシオン プリヴェ」は、クリスチャン・ディオールの創造的な精神、メゾンの豊かな歴史、想像力、そして受け継がれる普遍的な価値観と美的コードを現代に解釈した、唯一無二の卓越した香りの世界を表現します。彼のメゾンへの深い情熱が、このコレクションの22種すべての香りに込められています。その中の「サクラ」は、日本の春の訪れとともに風景を淡いピンクに染め上げる、儚くも美しい桜を表現した香り。桜の花びらのように柔らかなシルク チュールを思わせ、桜が花開いた、最も詩的な瞬間を香りで捉えています。

アーモンドの心地よいパウダリーなノートが肌を優しく撫でるように広がる香りは、纏う人の心に穏やかな安らぎと洗練をもたらします。その奥深さには複雑なディテールが織りなす軽やかさと繊細さの完璧なハーモニーが息づいています。それは、クリスチャン・ディオールが愛し、インスピレーションを受け続けた、日本の洗練された美意識そのものへの深いオマージュです。

「サクラ」の香りは、フレグランスだけではなく、なめらかに洗い上げるハンド＆ボディ ソープ、そして肌をやさしく包み込むハンド＆ボディ ローションとしても香りの世界を広げます。重ねることで心地よい香りの優雅な余韻で包み込みます。

ディオール ビューティー アンバサダー 吉沢亮が表現する「サクラ」

「私がこのサクラのフレグランスを初めて知ったのは、10年近く前、初めてディオールのお仕事をした東京でのコレクションの際、ギフトでいただいたのがきっかけでした。桜の花言葉は精神美。私が仕事をする上で、役へのこだわりを突き詰め、現場に入った時にはそれを「忘れる」ようにしています。こだわりすぎると、自分の考えを諦めきれなくなる瞬間がある。なるべくそうならないよう、柔軟に、簡単に諦められるような精神状態でいようと意識しています。

ディオールのサクラの香りは、体に馴染む感じがとても優しくて、スプレーした瞬間から、柔らかい。それでいて、自分を一歩前に押し出してくれるような香りです。この香りを纏うと京都の神社やお寺の周りを桜が囲っているような景色を思い浮かべます。派手な満開というよりは、どこか繊細さを感じます。日常を一段レベルアップさせてくれるような、春にぴったりの存在です」

商品ページはこちらよりご覧ください :https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/635203296;441575221;c

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール サクラ（オードゥ パルファン）

50mL 23,000円（本体価格） ／ 25,300円（税込価格）

100mL 41,000円（本体価格） ／ 45,100円（税込価格）

200mL 57,400円（本体価格） ／ 63,140円（税込価格）

12mL×2 10,200円（本体価格） ／ 11,200円（税込価格）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ハンド＆ボディ ソープ 全12種

300mL 9,800円（本体価格） ／ 10,780円（税込価格）

リフィル 300mL 7,900円（本体価格） ／ 8,690円（税込価格）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ハンド＆ボディ ローション 全12種

300mL 12,800円（本体価格） ／ 14,080円（税込価格）

リフィル 300mL 10,300円（本体価格） ／ 11,330円（税込価格）

＊昨今の原料価格をはじめとした製造・輸送費用の高騰により、

2026年4月8日（水）より一部製品の価格を改定いたします、詳細はホームページに記載いたします。

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール 取り扱い店舗

ハウス オブ ディオール ビューティー 銀座 ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 表参道

ディオール ビューティー シブヤ ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内

伊勢丹新宿 ／ 日本橋高島屋 ／ そごう横浜 ／ 仙台藤崎 ／ ジェイアール京都伊勢丹

ディオール ビューティー うめだ阪急 心斎橋大丸 ／ 大阪高島屋 ／ 神戸阪急 ／ そごう広島

ディオール ビューティー 西武池袋本店 3階 ／ 西武池袋本店 1階

ディオール ラ スイート 松坂屋名古屋店（一部製品のお取り扱い）

※下記クリスチャン・ディオール・クチュール ブティック内にて、一部製品のお取り扱いとなります。

詳細は各店舗にお問い合わせください。

ハウス オブ ディオール ギンザ ／ ディオール ジェイアール名古屋タカシマヤ

ディオール 新宿高島屋 ／ ディオール 心斎橋

