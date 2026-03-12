「2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード」授賞式に出席

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池恒）の「2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング」の「食材宅配 東海」で総合第1位を獲得しました。授賞式が3月12日（木）に開催され、トロフィーを受け取りました。

利用者の思い受け止めさらなる進化へ

授賞式には、保険や住宅、人材などさまざまな分野から選出された各社が参加しました。パルシステムからは、渋澤温之代表理事理事長が出席し、トロフィーを受け取りました。

渋澤は「このたびの受賞を役職員一同、たいへん光栄に感じます。『顧客満足度』が高く評価されたことは、私たちの姿勢や活動を利用するみなさまが認めてくださったものと受け止めています。今後も利用者の思いを受け止め、さらに暮らしに役立つ食材宅配へと進化していきたいと思います。」とコメントしました。

「オリコン顧客満足度(R)ランキング」でパルシステムは、「利用のしやすさ」「商品の充実さ」「料金」の評価項目3項目で1位を獲得しました。世帯別部門は「シニア世帯」が1位でした。

調査は、利用経験のある消費者を対象としたアンケート調査に基づき発表しています。東海（静岡、岐阜、愛知、三重の4県）は、過去3カ年分 の2,812人から「入会のしやすさ」「提供情報」など全9項目の評価回答を集計しました。

▼調査結果（2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング 食材宅配 東海）

https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/tokai/

利用しやすいサービスで家庭に貢献

パルシステムは、独自基準に基づくオリジナル商品を提供するだけでなく、利用しやすいスマホアプリやウェブサイトの改善など、さまざまな悩みを持つ家庭に貢献する宅配を目指しています。これからも利用する皆さんに役立つ商品やサービスの提供へいっそう努めます。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/