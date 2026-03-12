【第3回】 台湾花蓮 将軍府 1936で日本企業POPUP将軍府記念日イベント出展企業募集開始

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人 国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、台湾・花蓮市の歴史的建築「花蓮将軍府1936」にて開催される「第3回 将軍府記念日イベント」において、日本企業の出展企業募集を開始しました。本企画では、日本企業の商品を紹介するPOPUPショップを2026年10月24日(土）から11月30日(金)まで展開予定です。さらに、10月24日(土)～10月26日(月)の期間には日台文化交流イベントの実施も予定しており、台湾の来場者や関係者との交流機会を創出し、日本企業の台湾市場への接点づくりと販路拡大を目指します。

■ 第3回 将軍府記念日イベントについて

本企画では現在、日本企業の出展参加企業を募集しています。

会場となる「花蓮将軍府1936」は、日本統治時代に建てられた木造宿舎群をリノベーションした歴史的複合施設で、文化・観光・食が融合する交流拠点として多くの来訪者が訪れる施設です。

本企画では、日本企業の商品を紹介するPOPUPショップを2026年10月24日(土)から11月30日(月)まで約1か月間展開予定で、台湾の消費者へ向けた販売やブランド発信を行います。

また、2026年10月24日(土)～10月26日(月)には、日本の文部科学省に相当する台湾文化部との日台文化交流イベントの開催も予定しています。日本企業の商品やブランドが台湾の来場者、企業関係者、バイヤーなどへ広く紹介される機会となります。

昨年開催されたイベントでも、日本企業によるPOPUPショップが約1か月間展開され、多くの来場者で賑わいました。台湾のバイヤーやメディア、インフルエンサーなども来場し、日本企業の商品展示や文化交流プログラム、アーティストによるパフォーマンスなどが実施され、大きな盛り上がりを見せました。

今年のイベントでも、台湾のバイヤーやメディア、インフルエンサーが多数来場することが見込まれており、一般消費者向けの販売(BtoC)に加え、販路拡大や提携を見据えた商談機会(BtoB)も期待されています。

単なる展示販売にとどまらず、日本企業と台湾企業の出会いと交流を創出する新しい国際ビジネスのきっかけとなることを目指しています。

■ POPUPショップと交流プログラム

本企画では、以下の取り組みを予定しています。

・日本企業によるPOPUPショップ出展（10月24日～11月30日）

・台湾消費者への商品紹介・販売機会

・台湾企業・バイヤーとの交流機会

・台湾文化部との日台文化交流イベント（10月24日～10月26日）

・文化保全支援に関する寄付および台湾政府からの感謝状贈呈

これらを通じて、日本企業にとって台湾市場におけるブランド認知向上と実践的な販路開拓の機会創出が期待されます。

※2025年開催時の様子

■ 開催概要

主催：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

イベント名：第3回 将軍府記念日イベント

POPUP販売期間：2026年10月24日（土）～11月30日（月）

日台文化交流イベント：2026年10月24日（土）～10月26日（月）

会場：台湾・花蓮市 花蓮将軍府1936

内容：日本企業によるPOPUPショップ

日台文化交流イベント：交流プログラム

参加費：50万円（税別）

※国際ビジネス連結機構 会員企業は15％割引（42.5万円）

■ 出展企業募集について

本イベントでは、日本企業の出展参加を募集しております。

台湾市場でのブランド認知拡大や現地消費者との接点づくりに関心のある企業の参加を歓迎しています。

■ 花蓮将軍府1936について

花蓮将軍府1936は、日本統治時代に建設された木造宿舎群をリノベーションした歴史的複合施設です。現在は文化・観光・飲食・ショップなどが集まる観光拠点として整備されており、多くの観光客や地域住民が訪れる人気スポットとなっています。台湾東部を代表する文化施設の一つとして、文化イベントや交流活動の会場としても活用されています。

■ お申し込み・お問い合わせ

出展支援に関する詳細およびお申し込みは、以下フォームより受け付けております。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKf5Ojk3Q9h8bgW5b3oxybtVhrZ8u-tkjCFThpyWGgBBN3Aw/viewform

お問い合わせ：repdesk-nexus@kokusaibiz.org

一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

提供サービス（一部）

RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援） RENKETSU STORE（越境EC販売支援） 海外企業との交流会や提携 海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構 設立：2024年12月 代表理事：松浦啓介 本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F URL：https://kokusaibiz.org/ 事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など