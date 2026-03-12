熱田神宮エリアで行列のうなぎ専門店「熱田うなぎ 天」が名古屋 伏見に3/17（火）OPEN！

株式会社うなぎ家

株式会社うなぎ家グループは、熱田神宮エリアで1号店として店舗を構える「熱田うなぎ 天」の2号店を2026年3月17日（火）名古屋 伏見にOPEN致します。

株式会社うなぎ家グループ HP → https://taisyuu-unagi.com

【3つのこだわり】

〈１.価格へのこだわり〉

業界屈指のお値打ち価格で、「うなぎ丼」や「ひつまぶし」をお楽しみ頂けます。ご家族やグループでのお食事にもぜひご利用ください。

〈２.品質へのこだわり〉

適正な環境下で育てられ厳正な検査をクリアした、安全・安心なニホンウナギを使用しております。活きた鰻を朝捌き、地焼きで焼き上げております。

〈３.味へのこだわり〉

⚫︎タレはご飯と相性の良い少し甘めのタレを使用し、パリッと焼いて名古屋風に仕上げております。

⚫︎お米は岐阜県産「はつしも」を使用。少し固めに炊き上げ、タレと鰻の相性にこだわりました。

⚫︎皮はパリッと、身はふっくら。経験豊かな職人が炭火で火入れ致します。

◎肝入り特上うなぎ丼 3,850円（税込）

◎肝入り特上ひつまぶし 4,050円（税込）

オープン日：2026年3月17日（火）

名称：熱田うなぎ 天 伏見

住所：〒460-0008 名古屋市中区栄1-17-9 ちゅうすけビル 1F

電話：052-212-6558

駐車場：近隣コインパーキング有り

席数：36席

営業時間：昼の部 11:00～14:30（L.O.14:00）

夜の部 17:00～20:30 (L.O.20:00)

公式Instagram：https://www.instagram.com/ten_fushimi/