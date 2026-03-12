株式会社OneAI、AI接客ライバー「OneLive」を開発し、本日より提供開始

株式会社OneAI

株式会社OneAI（福岡県福岡市、代表取締役CEO：石川 真也、以下「OneAI」）は、生成AI（Generative AI）の専門タスクフォースとデジタルマーケティング分野の知見を有する専門チームが密に連携し、AI接客ライバー「OneLive」を開発し、本日より提供開始しました。

本サービスにはOneAI独自のグラフ構造化技術※1を実装しております。

なお、本サービスに採用されている「グラフ構造化技術」は、2/26(木)15時に発表されたNTTスマートコネクト株式会社とのAIライバー実証実験※2においても中核技術として採用されており、大手インフラ企業からも高い技術的信頼を得ています 。

※1：クリエイティブ要素や応対データを多層的な構造（グラフ）として定義し、ビジネス上の「目的関数 （成約率や満足度の最大化など）」に基づいてAIの挙動を精密に制御・最適化するOneAIが研究開発を進めている技術アプローチです。

※2：AIライバーによる新たなインタラクティブサービスの実現にむけた実証実験を開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000023803.html)

【サービス提供背景】

OneAIはこれまで多くの企業に生成AIを活用したデジタルマーケティング支援をしてまいりました。特に主力事業であるチャットボットサービス「ChiChat」は2020年のリリース以降、日本と台湾の市場で230社以上に導入をいただいております。

これまでの支援の過程で、現在多くの企業が導入しているテキストベースのチャットボットは、消費者のリテラシー向上とともに「無機質」「解決までのプロセスが退屈」といった定性的課題、利用率が飽和状態にある定量的課題に直面いたしました。

一方、TikTokやInstagramリールに代表される「縦型ショート動画」の爆発的な普及により、消費者のコミュニケーションスタイルは劇的に変化しました。今や、短時間で視覚と聴覚を刺激する「動的な情報収集」がスタンダードとなり、「静止画や長文テキストを読み解く」という行為は、ユーザーにとって心理的ハードルの高いものへと変わりつつあります。

「OneLive」は、この圧倒的なショート動画の機運をビジネス領域へと転用。最新のAI技術により、撮影コストをゼロにしながら、ショート動画特有の親しみやすさと人間味のある対話体験を実現。トレンドに敏感な現代のユーザーを惹きつけ、コンバージョン率（CVR）の劇的な向上とブランドロイヤリティの醸成の支援を目的としてAI動画チャットボット「OneLive」の開発、提供に至りました。

【OneLiveによるAIライバー】

AIライバーイメージ

【AI接客ライバー「OneLive」概要】

OneLiveは、生成AIを活用し接客ライバーに使用するアバター（デザイン・音声）を生成、サイトやLPに実装することでよりインタラクティブな顧客体験を提供しています。

生成AI活用による制作コストの削減のPDCAサイクルのスピードアップを実現したことで企業のCVR向上・ビジネス成長を後押しします。

また、OneAI独自のグラフ構造化技術を用いることにより、導入企業様のCVRから逆算をした動画設計が可能となります。

※関連技術特許取得済

サービスURL：https://one-live.ai/

【AI接客ライバー「OneLive」特徴】

l モデル費・撮影費ゼロ

撮影・ロケ・出演者の手配は不要。 制作コストを大幅に削減。

l 最短当日に改善反映

撮影不要だから、修正・改善も即反映。 CVR改善をスピードアップ。

l AI接客エージェント

AIエージェントがユーザーの質問に応答し、商品理解から購買までをサポートしCVへ自然に導きます。

※2026年中実装予定

※予定：AIエージェントによる双方向コミュニケーション

株式会社OneAI 代表取締役CEO 石川 真也コメント

テキストのチャットボットが飽和し、消費者が「静止画や長文」を読み解くことに疲弊している今、マーケティングは大きな転換点を迎えています。

私たちが本日発表した「OneLive」は、単なる動画生成ツールではありません。それは、OneAIが独自に研究を続けてきた「グラフ構造化技術」により、ビジネスの目的関数から逆算して、AIが自ら最適な接客を設計する、いわば売れるための知能を搭載したエージェントです。

2/26に発表されたNTTスマートコネクト様との実証実験においても、この技術が中核を担っています。

私たちは、撮影コストや制作期間という物理的な制約をテクノロジーで解放し、企業のPDCAサイクルを劇的に加速させます。「AIと人間の共生」によって、日本のデジタルマーケティングに新たなスタンダードを打ち立てる。その挑戦が、ここから始まります。

今後も、OneAIはマーケティングクリエイティブ生成AIを軸としたソリューションを提供し、企業のビジネス成長に貢献をしてまいります。

◽️株式会社OneAIについて https://one-ai.inc/(https://one-ai.inc/)

株式会社OneAIは、マーケティングクリエイティブ生成AIを軸に「AIと人間の共生で 人々の幸せを追求する」をビジョンとしています。2015年の創業以来、多くの企業のコミュニケーションDXを支援しサービス提供を行っています。2023年3月には、独自に研究開発を進めてきたチャットマーケティングに特化したクリエイティブ生成AIについて日本・台湾で特許承認をされるに至りました。

