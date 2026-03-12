【加賀温泉郷】草花と“白い動物”が彩る九谷焼の世界　作家・元女貴之の個展を加賀依緑園で開催！

一般社団法人加賀市観光交流機構

九谷焼作家・元女貴之の個展「元女貴之展」開催

石川県山中温泉にある 加賀依緑園では、2026年3月11日（水）から4月13日（月）まで、石川県能美市を拠点に活動する九谷焼作家 元女貴之 の個展「元女貴之展」を開催します。

本展では、草花と白い動物たちをモチーフに制作した飾皿、陶板、置物、酒器、組皿、器類など約60点を展示予定。作家の二大テーマである「草花」と「白い動物」をそれぞれ別の空間で展開し、作品の世界をより深く楽しめる構成となっています。

作家コメント

『今回の個展では私の二大テーマである草花と白い動物たちを二部屋に分けて、展開しています。花の作品は実用的な食器を中心に、白い動物の作品は置物や陶板、酒器などの縁起物をそれぞれ制作いたしました。花はスケッチを基に余白を生かした構図を作り、中間色を生かした和絵の具で絵付けをしています。今回の展示では私のもっとも好きな花である鬼百合をメインに、花のもつ様々な表情を作品に落とし込みました。また白い動物は神様の使いと言われており、神社の眷属である動物たちと草花を組み合わせて、縁起ものとしての意味を持たせています。どちらの作品も写実的ではありますが、花は白い余白を、動物は黒い空間をそれぞれに持たせることで対照的な雰囲気にしています。』

（元女貴之）

【開催概要】

企画展名：元女貴之展

会期：2026年3月11日（水）～4月13日（月）※木曜日休館（祝日の場合は開館）

時間：10:00～18:00（入館は17:30まで）

会場：加賀依緑園(かがいりょくえん)

石川県加賀市山中温泉南町ロ87番地1

入場料

一般：600円

団体（20名以上）：490円

※高校生以下・障がい者無料

電話番号：0761-71-2683（加賀依緑園）

公式サイト：https://kagairyokuen.jp/(https://kagairyokuen.jp/)

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人 加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net