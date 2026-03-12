『俺だけレベルアップな件：ARISE』新SSRハンター「レイジ」の追加やゲームシステムを拡張する大型アップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、3月12日（木）に、新SSRハンター「レイジ」の追加やゲームシステムの拡張を含んだ大型アップデートを実施いたしました。

◆新SSRハンター「レイジ」登場！

本アップデートより登場する抜剣ギルド所属の新ハンター「レイジ」は、風属性で戦場を駆けるエレメンタルスタッカーです。

「レイジ」はHPの数値に比例して戦闘能力が上昇する「HP係数」を使用し、ハンターのセット次第で生存力と攻撃力を同時に高めることができる魅力的な戦闘スタイルを持っています。推奨育成ステータスでは、HP、クリティカル率、クリティカルダメージを使用します。多様なアーティファクトをセットして、「レイジ」がゲート討伐で見せる目覚ましい活躍にぜひご期待ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LLB3f8n_U-s ]

◆アーティファクト＆収集システムのリニューアル

ハンターの職業ごとの魅力を最大限に引き出すため、特化オプションが付与された新アーティファクト[設計者の青い毒気]、[燦欄たる傲慢]、[カミッシーの執念]、[高潔な肉体]の4種を追加しました。また、アーティファクトの新ティア(Lv.115～120)の拡張も実施しております。

本アップデートでは、他にも「光の工房ダンジョン：狂乱の闘技場(ハード)」、シミュレーションゲートの最高段階が従来の40から50へと大幅に拡張、新ギルドボス「マンティコア」などの追加もしております。

さらに、新影「ビッグ」が影の軍団に合流します。「ビッグ」はチームリーダー効果として「味方全体の水属性ダメージ量増加」能力を持っており、「武装効果」を通じてクリティカル率とクリティカルダメージを同時に上昇させてくれる強力な助っ人です。「ビッグ」の合流と共に、影の軍団の最大レベルが従来の169から182へ拡張もしております。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・公式フォーラム：3月12日（木）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/slv_jp/view/10/19850

・公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/slv_jp/list/13/1

『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://twitter.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。