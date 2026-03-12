ベトナム発のAI企業HBLAB、コンサルティングファームやSIer向けにローコード・ノーコードを活用した案件生産モデルを展開

株式会社HBLAB JAPAN

株式会社エイチビーラボジャパン（本社：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目12番9号HF浜松町ビルディング2階、代表取締役：グエン・フィ・タン、以下、HBLAB JAPAN）は、日本およびベトナムにおいてAIソリューションおよびシステム移行支援を手がける企業として、このたびAIとローコード・ノーコードプラットフォームを組合せ、効率的かつ大量に製造を進めるモデルを発表いたしました。

本ソリューションは、弊社が独自に研究開発した技術エコシステム（M-RAG、M-Workspace、M-OCR、M-Avatar）を基盤とし、Intra-martやPleasanterなどのプラットフォームと連携させることで、導入プロセス全体の標準化を実現し、迅速な開発、安定した品質、ならびに企業ニーズに応じた柔軟な拡張性を確保しております。

従来の人的リソース依存型アウトソーシングモデルから、「開発ファクトリー」という標準化された運営メカニズムへの転換は、HBLABがAIエージェントを活用して開発プロセスを体系化し、ローコード開発(https://hblab.co.jp/lowcode/)の量産モデルを実現する新たなマイルストーンとなります。本アプローチにより、導入期間の短縮、生産性の向上、そして持続可能な改善を支援します。

背景

レガシーシステムの問題、いわゆる「2025年の崖」は、依然として日本企業にとって大きな懸念となっています。各種調査によると、大手企業の70％以上が現在もレガシーシステムを抱えており、トランスフォーメーションプロセスの妨げとなっています。

これまでのトランスフォーメーションへの取り組みは主に人的リソースに依存してきましたが、日本におけるIT人材不足の深刻化により、改善のスピードが鈍化し、Time-to-Marketの長期化を招くなど、企業の競争力および業績に直接的な影響を及ぼしています。

HBLABは、企業向けAI導入支援の実績と自社研究開発経験を通じて、問題の根幹が単なる人材不足ではなく、十分に標準化され拡張可能な実行メカニズムの不足にあると認識しています。多くの企業が安定した体制構築に苦慮し、実行力を備えたエンジニア不足や、上流工程およびシステム移行段階での障壁に直面しています。

HBLABは、従来型の人員拡大型モデルではなく、標準化されたプロセス、AIツール、およびローコード基盤を統合した「Delivery Pod」モデルを導入し、安定したプロジェクト遂行、スケーラブルな展開、ならびに大規模環境下における品質管理の高度化を実現しています。

今後の展開

デリバリーポッドのモデル図

2015年の創業以来、HBLABはAIの研究開発に継続的に投資しており、ベトナム国家大学との共同研究を含め、日本企業向けに多数の実践的ソリューションを提供してきました。

新たな成長フェーズにおいて、HBLABはレガシー移行分野で培ってきた強みに加え、PleasanterやIntra-martをはじめとするローコードベンダーとの戦略的パートナーシップを活用し、AIとローコードを融合した大規模プロジェクトの量産モデルを導入いたしました。2026年4月より本格的なサービス提供を開始する予定です。

本モデルは、上流コンサルティング、アーキテクチャ設計、プロセス標準化、開発・実装、さらに長期的な運用最適化までを包括するエンドツーエンド型ソリューションとして位置づけています。

ベトナムにおけるオンサイトおよびオフショア体制を通じて、日本のIT人材不足の解消に貢献するとともに、開発スピードの向上、運用の標準化、そして持続可能な成長基盤の構築を支援します。

また、AI専門子会社「MIGUREI」の設立は、企業のAIトランスフォーメーション（AIX）における戦略的パートナーとしてのHBLABのコミットメントを示すものです。AIとローコードを業務プロセスへ統合することで、大規模展開を可能にするだけでなく、付加価値および経営効率の向上に直接的に貢献します。

売上目標

現在、HBLABは複数のSIerと実証実験（PoC）プロジェクトを推進しています。今後は、ローコードエンジニア体制を現在の30名から150名規模へと大幅に拡充するとともに、本モデル導入初年度において5億円の売上達成を目標としています。

HBLABとMIGUREIについて

HBLAB JAPANは、日本市場において10年以上にわたりプロジェクトを展開してきた実績を有し、標準化されたプロセスと大規模案件に対応可能な実行力、ならびに高度なセキュリティを備えたグローバルデリバリーモデルを強みとしております。こうした基盤のもと、AI分野に特化した子会社としてMIGUREIを設立し、AI戦略の策定、アーキテクチャ設計、ならびにAIソリューションの実装支援に注力してまいります。

HBLAB JAPANの100%子会社であるMIGUREIの設立は、単なる技術領域の拡張にとどまらず、HBLABがAIトランスフォーメーション（AIX）における戦略的パートナーとしての役割を担うための中長期的な取り組みを示すものです。HBLABの豊富な開発経験とMIGUREIの高度な研究開発力を融合させることで、体系的かつスケーラブルなAI統合ソリューションを提供し、持続的な事業価値の創出および長期的な競争優位の確立に貢献してまいります。