「YOKOHAMA エキナカJazz LIVE Vol.7」 開催

YOKOHAMA Station City 運営協議会

YOKOHAMA Station City運営協議会は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団と共催で、2026年3月27日（金）に、JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT（サウスコート）にて、「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol.7」を開催いたします。本イベントは2025年9月に続き7回目の開催となります。

今回も、ジャズの街・ヨコハマで活躍するアマチュアジャズバンド2組による生演奏をエキナカで気軽にお楽しみいただき、多くのお客さまにYOKOHAMA Station Cityや横浜エリアの魅力に触れていただきたいと考えております。

また、Jazz LIVEの演奏後には、YOKOHAMA Station Cityおすすめの珈琲店スタッフ（店長）による珈琲講座「Jazzとともに楽しむ珈琲の世界」も実施いたします。古くから、多くのJazzファンが珈琲を楽しみながらJazzの音色に耳を傾けてきたと言われております。今回は、そんな相性の良い珈琲とともにJazzを楽しんでいただきたいと考えております。ぜひ、珈琲の飲み比べを通じて、珈琲の個性を知り、自分好みの一杯を見つけるきっかけとしていただけたらと思います。

Jazz LIVEと珈琲講座を通じて、いつもご利用いただいているJR横浜駅とは一味違った雰囲気をお楽しみください。

「YOKOHAMA エキナカJazz LIVE Vol.7」キービジュアル

「YOKOHAMA エキナカ Jazz LIVE Vol.7」 開催概要

開催日時：2026年3月27日（金）1回目 17:30～ / 2回目 18:30～ ※各回25分程度

開催場所：JR横浜駅 中央南・南改札内 「SOUTH COURT（サウスコート）」

開催内容：横浜で活躍するアマチュアジャズバンドの生演奏

主 催：YOKOHAMA Station City運営協議会／公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

協 力：横濱JAZZ PROMENADE実行委員会

出 演 者：

【1回目 17:30～】 キクナス

賀谷 佳宜（ギター） 鈴木 章裕（ギター）

【2回目 18:30～】 SWQ（ストリートウィンズカルテット）

小宮きよみ（ソプラノサックス） 田部英彦（アルトサックス）

児玉ちよみ（テナーサックス） 大場敬子（バリトンサックス）

観 覧：無 料

JR横浜駅 中央南・南改札内 「SOUTH COURT（サウスコート）」

「Jazzとともに楽しむ珈琲の世界 」 実施概要

開催日時：2026年3月27日（金）1回目 18:00～ / 2回目 19:00～ ※各回20分程度

開催場所：JR横浜駅 中央南・南改札内 「SOUTH COURT（サウスコート）」

開催内容：YOKOHAMA Station Cityおすすめの珈琲店スタッフ（店長）による珈琲講座

※飲み比べの試飲もございますが、数量限定のため、先着50名さまとなります。

【案内役】

5 CROSSTIES COFFEE エキュートエディション横浜 店長 土田 悠可

三本珈琲店 CIAL横浜 店長 奥田 直輝

主 催：YOKOHAMA Station City運営協議会

協 力：株式会社ＪＲ横浜湘南シティクリエイト／株式会社ＪＲ東日本クロスステーション／

三本珈琲株式会社

参加方法：無 料

※改札内でのイベントのため、ご来場の際は入場券等が必要です。

※運行状況等によりイベント内容の変更・中止となる場合がございます。その場合は現地（JR横浜駅 中央南・南改札内 SOUTH COURT）およびYOKOHAMA Station City公式SNS（X・Instagram）に

てご案内いたします。

「YOKOHAMA Station City運営協議会」について

会長：矢野 精一（東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 横浜支社長）

住所：神奈川県横浜市西区平沼1-40-26

URL：https://yokohamastationcity.com/

「YOKOHAMA Station City」の誕生に併せて発足した、JR東日本グループ10社から成るJR横浜駅のタウンマネジメント組織です。「YOKOHAMA Station City」に関する情報発信・PRをはじめ、JR横浜タワー内のアトリウムや屋上広場「うみそらデッキ」、JR横浜駅南改札内「SOUTH COURT」といったイベントスペースのトータル管理・運営などを通じて、JR東日本グループ一体となってJR横浜駅のイメージ向上および、駅周辺エリアの活性化に取り組んでいます。

【会 員】

東日本旅客鉄道(株)、(株)ルミネ、(株)JR横浜湘南シティクリエイト、(株)JR東日本ビルディング、日本ホテル(株)、(株)JR東日本クロスステーション、JR東日本スポーツ(株)、(株)ジェイアール東日本企画、(株)JR東日本スマートロジスティクス、(株)ジェイアール東日本物流（計10社） ※2026年３月１日時点