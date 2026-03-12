香りを言語化するAI「KAORIUM」が、ワンビルにて開催中の香りの体験型イベント「Fragrance Journey」に登場

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は2026年3月5日（木）～3月15日（日）に西日本鉄道が運営する「ONE FUKUOKA BLDG.（ワン・フクオカ・ビルディング、以下ワンビル）」で開催している香りを通して“自分らしさ”を発見する体験型イベント「Fragrance Journey」にて、香りを言語化するAI「KAORIUM（カオリウム）」を設置いたしました。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

「KAORIUM」が、香りの体験型イベント「Fragrance Journey」に登場！

「Fragrance Journey」は、ワンビルにて開催している、香りを通して“自分らしさ”を発見する体験型イベントです。館内でフレグランスを取り扱う５店舗が1階グランドロビーに集結するほか、香りと共に楽しめる特別なコンテンツを展開。香りを「選ぶ」から「理解する」へと導く、新しいフレグランス体験を提供します。

セントマティックは本イベントに出展し、香りを言語化するAI「KAORIUM」を設置いたしました。「KAORIUM」の診断を通じて、来場者一人ひとりの香りの好みや印象を可視化・言語化し、それぞれの感性に寄り添ったフレグランスアイテムをご提案。香りと言葉をつなぐ体験を通じ、新しい気づきや発見を促すことで、フレグランスの奥深い魅力と、新しい自分に出会えるきっかけを提供します。

館内で新しい香り体験を楽しみながら、KAORIUMでの診断で香りとの出会いを感じる特別な時間をお過ごしいただける、この機会にぜひお立ち寄りください。

※KAORIUMのサービスは随時受付・無料で体験いただけます。

※KAORIUMのサービスは、混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございます。

Fragrance Journey 開催概要

・開催期間：2026年3月5日（木）∼ 3月15日（日）

・開催時間：11:00∼19:00

・会場：ONE FUKUOKA BLDG. １階 グランドロビー

・参加店舗：EDIT(h)（エディット） / MUCHA（ミュシャ） / athletia（アスレティア） / NOSE SHOP（ノーズショップ） / LINC ORIGINAL MAKERS（リンクオリジナルメーカーズ）

香りと言葉を変換するAIシステム「KAORIUM」とは

KAORIUMは、セントマティックが開発した香りと言葉を相互に変換するAIシステムです。最先端のテクノロジーによって、曖昧で捉えにくい香りの印象を言葉で可視化したり、ある言葉に紐づく香りを導き出したりすることを可能にします。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し（※1）、私たちのまだ見ぬ感性への気付きをもたらします。香りと言葉をつなぐ今までにない体験が生み出す価値は、フレグランスの世界にとどまらず、感性教育、飲食体験、購買体験など様々な分野に新しいビジネスチャンスを生み出すものとして、その可能性に大きな期待が寄せられています。

（※１）参照元：「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後1秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html(https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202603121800)

KAORIUM コンセプトムービー：https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A(https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202603121800)

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性を進化させ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。その革新性は国際的にも評価されており、世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しています。

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202603121800)