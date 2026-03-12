国産療法食「ドクターズケア」ウェットタイプに「犬猫用 エナジーバランスケア チキン」が新登場！ペットの看護・介護を行う方の利便性まで追求した商品設計

ペットライン株式会社

国産ペットフードメーカーのペットライン株式会社（本社 神奈川県横浜市／代表取締役社長 小沼 亮）は、国産療法食「ドクターズケア」のウェットタイプから、新商品の「犬猫用 エナジーバランスケア チキン」を2026年3月16日（月）に発売します。本商品は、食欲低下時や介護期など幅広いシーンでの使用を想定し、「与えやすさ」や「使いやすさ」にも配慮して開発しました。

■ 開発背景

術後や体調不良などで食欲が低下した際に用いられる高脂肪・高カロリーのウェット製品は、体調や個体差によってお腹の状態に影響することがあります。また、高齢期などで慢性腎臓病や慢性心臓病に配慮が必要な場合には、脂質やリン、ナトリウム量が懸念点となる場合もあります。獣医療従事者にとっても、便の状態の変化により追加の処置や介助が必要となることが、精神面・作業面での課題の一因となっていることがわかりました。本商品はこうした課題に着目し、動物病院およびご家庭の双方において、食事介助を行いやすい形状やパッケージ設計を採用しました。

■ 商品のこだわり

カロリーを1g当たり約1.2kcal以上に維持しながら、たんぱく質・脂質・炭水化物のバランスを調整しました。さらに、嗜好性に配慮し、チキンレバーパウダーを配合しています。慢性疾患や加齢により食欲が低下している際にも使用できる設計です。また、便がゆるくなりやすいケースに配慮し、食物繊維を配合しました。手術後などの体調管理が必要な場面や日常的な介護まで幅広く活用いただけます。性状はムースタイプで、油分が分離しにくく取り扱いが容易です。パウチをガイド線に沿って開封することで、スプーンやシリンジに直接注ぎやすい設計としました。余分な器具を使用せずに済むため、看護・介護を行う方の器具の洗浄の手間軽減にもつながります。

■ パッケージ

これまでの「ドクターズケア」ウェットタイプ同様、使いやすさを考慮してパウチタイプを採用しました。開封方法は2通りあり、横一直線に切ると多めに取り出したい場合に適しており、ガイド線に沿って切ると少量ずつ使用したい場合に便利です。また、「ドクターズケア」ウェットタイプで初めての「犬猫兼用」のため、一目見てわかるように犬猫両方のイラストを使用しています。

■ 担当者コメント

ビジネスクリエイト本部 マーケティング部 「ドクターズケア」担当者

「看護や食事介助の場面で、動物病院でもご家庭でも感じる困りごとを解消できるよう工夫しました。将来、どのような子でも食事介助が必要になる可能性を見据え、元気なうちから知っておいていただきたい商品です。

また、慢性疾患や介護が必要なときの食事について飼い主さんが過度に悩まない環境づくりに貢献したいと考えています。必要な場面で、迷わず選べる選択肢の一つとなることを目指しました。」

■商品情報

●ドクターズケア 犬猫用 エナジーバランスケア チキン ウェット

内容量：50g

価格：オープン価格

発売日：2026年3月16日（月）より、順次販売開始

販売：全国の動物病院、公式オンラインサイト「どうぶつ病院宅配便」

療法食は、病気の種類や症状に合わせて適切な栄養バランスに調整しています。

かかりつけの獣医師のアドバイスのもと食事を選んでいただくことが、健康維持に繋がると考えているため、動物病院と公式オンラインサイトのみでの販売を行っています。

▼公式オンラインサイトの詳しい情報はこちら

URL: https://drs.petline.co.jp

■企業概要

社名：ペットライン株式会社

本店所在地：岐阜県多治見市大針町657-1

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー46階

設立：1967年（昭和42年）7月19日

代表：代表取締役社長 小沼亮

事業内容：ペットフード、ペット関連商品の製造販売

＜ペットライン株式会社について＞

「愛情を品質に。」を企業理念に掲げる国産ペットフードメーカーです。 同社は1967年に設立され、日本国内で暮らす犬・猫の健康と豊かな生活を支えるペットフードの研究・開発・製造・販売を行っています。日本初のドライキャットフードの発売をはじめ、設立以来、機能性を追求した総合栄養食や療法食まで、幅広い商品ラインナップを展開しています

ペットラインは愛情と品質をもって、食を通じた健康と喜びをペットと飼い主の皆さまに提供していきます。