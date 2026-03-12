櫻坂46森田ひかるさんがホゲータをイメージした衣装で、マユリカのお2人が“パジャマ”姿で登場！Pokemon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会開催

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長：石原恒和）は、朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』が「世界睡眠デー」に合わせ、夜寝る前の心身の緊張を緩める筋弛緩法を取り入れた「ほげーたいそう」の発表を記念して、「Pokemon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」を2026年3月12日（木）に恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンルームにて開催いたしました。

■ポケモン 代表取締役COO 宇都宮「就寝前のひとときがより豊かなものになることを願っております」

冒頭、株式会社ポケモン代表取締役COO宇都宮崇人が登壇し、3月13日（金）の「世界睡眠デー」に合わせた『Pokemon Sleep』の新たな取り組みと最新の睡眠調査結果を発表しました。

宇都宮は「義務として捉えられがちな『睡眠』に『楽しむ』という新たな価値を提案する」というアプリのコンセプトを改めて強調。就寝前に実施することでより良い睡眠への準備を整える、漸進的筋弛緩法を取り入れた新しいリラックス体操「ほげーたいそう」を初公開しました。

また、睡眠領域の専門的知見を持つエーザイ株式会社とともに、眠りの大切さを広く伝えるため、全国の睡眠に関する診療に積極的に対応している医療機関に向けて、絵本「カビゴンのゆめ」を順次配布していくことを発表しました。

さらに、フェイスマスクブランドNo.1の『ルルルン』とのコラボレーションフェイスマスクを3月25日より、ルルルン公式オンラインストアにて先行販売することを発表し、各社との連携施策について説明しました。

■ホゲータの助手として櫻坂46・森田ひかるさんが登壇！森田さんが「ほげーたいそう」をおすすめしたいマユリカのお2人がゲストとして“パジャマ”姿で登場！

完成したばかりの「ほげーたいそう」の映像放映後、本プロジェクトで「ホゲータの助手」を務める櫻坂46の森田ひかるさんが、「ほげーたいそう」の映像でも着用していたホゲータをイメージした衣装で登壇しました。森田さんは「ホゲータの色に合わせたジャージでしたり、ホゲータの好きなりんごがあしらわれたTシャツなど、ホゲータとお揃いにしてきました」と笑顔で語り、「ほげーたいそう」の映像については「とにかくホゲータがすごく可愛くて、私も癒されました」とコメントしました。

さらに、森田さんが「ほげーたいそう」をおすすめしたいということで、特別ゲストとしてお笑いコンビ・マユリカ（阪本さん、中谷さん）のお２人が登場しました。お2人はパジャマ姿で登場し、マユリカ阪本さんは「おじさん二人で色違いのパジャマ、普段あんまりこういう衣装を着ないです」、マユリカ中谷さんは「新鮮な気持ちですね」とコメントしました。

■岡島先生 筋弛緩法深堀りクイズ

続いて、筋弛緩法に関する専門家で「ほげーたいそう」を監修した、東京家政大学 教授 日本睡眠学会評議員岡島義先生も登壇。岡島先生は、就寝前のリラックス体操である「ほげーたいそう」について筋弛緩法の観点から解説。毎晩の就寝前に習慣付けて行うのが良いとして、「心身をゆるめてから寝床に入ることで、気持ちの良い睡眠につながりやすい土台をつくる」と語り、「ほげーたいそうのように、体にグググッと力を入れたあとに『ほげ～』と息を吐きながら力を抜くことで、体の緊張が解けて、心地よいリラックス状態をつくることができます」と話し、「ほげーたいそう」の体験実施を勧めました。

さらに、より深く「ほげーたいそう」を知って頂くため、岡島先生が解説する筋弛緩法深掘りクイズを実施しました。「どうして体が緊張しているとよく眠れないの？」という問題に対し、森田さんが「体に力が入って凝ってしまうから」と回答、「私も経験があって、眉間や肩、いろんなところに力が入って凝りかたまってしまうと思いました」と話しましたが答えはほぼ正解。正解の「体が緊張していると交感神経が優位になってしまうから」について、「体には交感神経と副交感神経の2つがあり、バランスを取りながら働いています。交感神経は、これから行くぞっていう気合を入れる時に働いていて、心拍数が上がっている状態です。副交感神経は、眠る前など体が休息する時に心拍数を下げたり、消化を助けたりする役割です。今日眠れるかなとか、明日は本番だから大丈夫かなと、寝る前に考える瞬間にも交感神経は高まってしまいます」と岡島先生が解説しました。



続いて「ほげーたいそうを続けるためのコツはなんでしょう？」という問題に対しては、阪本さんが、「パーソナルホゲーナーに厳しく管理してもらうことですね」と話しましたが不正解。岡島先生は正解を「がんばりすぎないこと」とし、「よしやるぞ、となるとつい100％の力を入れてしまいがちですが、そうではなく8割くらいの力でやることがポイントです。また、力を抜くときには『ほげ～』と息を抜くように小さく声に出してみるのがおすすめです」と解説。「うまくやらなきゃ、リラックスしなきゃ、などと考えずに、力を入れて、抜くということを意識していただければ」とコメントしました。

■みんなの「ほげーの瞬間」を初公開！

トークセッション後半では、就寝前のリラックス体操である「ほげーたいそう」にちなんで、皆さんが日常の中で最もリラックスしている「ほげーの瞬間」の写真をお見せいただきました。森田さんの「ほげーの瞬間」は頭皮マッサージをしている瞬間！森田さんはご自身の「ほげーの瞬間」について、「ライブで照明をたくさん浴びると、目が疲れてしまったりするので、頭皮をほぐすことでリラックスして眠れるので結構やってますね」と話しました。

次にお見せいただいたのは中谷さん。「ほげーの瞬間」はネックピローで「ほげ～」している瞬間。中谷さんは「仕事の合間に、ちょっと家のソファで横になって仮眠するときにちょうどいいんです。髪も崩れないし、スッと起きられるんですよ」と話しました。

最後にお見せいただいたのは阪本さん。「ほげーの瞬間」は、舞台終わりで「ほげ～」している瞬間。阪本さんは、「劇場に置いてくれているマットで横になっている様子です。マットはいろんな芸人が使っていて洗濯もされていないので、『ほげ～』という匂いもする」と話しました。

■最後はホゲータも登場し参加いただいたメディアの方々も一緒に「ほげーたいそう」を実践

イベント終盤には、ホゲータがステージにサプライズ登場。森田さん、マユリカのお二人、岡島先生、そしてホゲータが横一列に並び、会場の参加メディアの方々も一緒に「ほげーたいそう」を実演しました。力を抜く時に皆で「ほげ～」と声を出す可愛らしい動きに、登壇者も思わず笑顔に。終始リラックスした和やかな雰囲気で幕を閉じました。