Wix、AI と人間の想像力を融合した新世代 AI ウェブサイトビルダー「Wix Harmony」を発表

デジタルプレゼンスの構築、管理、成長をトータルに支援する世界有数のプラットフォームである Wix.com Ltd.(https://ja.wix.com/) (NASDAQ: WIX、以下 Wix) は、簡単かつスピーディにプロレベルのウェブサイト構築を可能とする、フラッグシップに位置づけられるAIウェブサイトビルダー「Wix Harmony（ウィックスハーモニー）」を発表しました。

Wix Harmony は、AI による「バイブコーディング（vibe coding）」と、Wix ならではの強力なビジュアル編集機能を独自に融合することで、AI 生成が持つスピードと、成熟した本場対応プラットフォームである Wix が持つピクセル単位での精密なデザインコントロールと、信頼性を同時に提供します。その中核をなすのが AI エージェント 「Aria」です。Aria は自然言語とサイト全体の文脈を理解し、ユーザーが望むことを説明するだけで、カラーパレットの変更のような単純作業から、ページ全体の再設計やコマース機能の追加といった複雑なタスクまで対応可能です。さらに、Wix 独自の基盤アーキテクチャ上で動作するため、ある領域の変更が他の部分に影響を与えたり、バグを生むことはありません。これにより、直感的かつ迅速に操作しながら、本番環境レベルの品質と信頼性を維持できます。

Wix の共同創設者兼最高経営責任者、アビシャイ・アブラハミ（Avishai Abrahami）は、次のように述べています。「私たちが注力して取り組んでいるのは、最高峰の最新テクノロジーとモダンなデザインを組み合わせて提供するということです。これこそが Wix の真髄（パワー）です。Wix Harmony の登場により、拡張性、セキュリティ、信頼性、そしてパフォーマンスについて一切妥協することなく、誰もがプロンプトや自然言語を使って、美しくデザインされた機能的なウェブサイトを簡単に作り出せるようになりました。私は Wix Harmony が、これからのウェブサイトビルダーのベンチマークになると考えています。」

Wix Harmony の主な特徴

● AI によるサイト生成とビジュアル編集

自然言語のプロンプトから、サイト全体、個別ページ、あるいはページ内のセクション単位でレイアウトやコンテンツを自動生成します。生成後はフル機能のドラッグ＆ドロップエディタにより、コンポーネント配置やタイポグラフィなどをピクセル単位で調整できます。Wix 独自の安定した構造により、一部の変更がサイト全体の構造に影響を及ぼすことなく、高速な反復作業と洗練されたデザインを両立します。

● AI エージェント「Aria」による並走型サポート

Aria は、一度きりの自動生成にとどまらず、エディタ全体で継続的に機能する AI アシスタントです。サイトの目的や構造を理解し、コンテンツの作成や、デザインの最適化、機能追加を会話ベースで支援します。さらに操作や挙動がどうなるかを説明し、問題や改善点を知らせます。最終的な判断とコントロールは常にユーザー側に残ります。

● 本番運用を前提としたインフラとビジネス機能

Wix Harmony で作成される全てのサイトは、Wix の強固な信頼性の高いインフラ上で稼働します。EC（コマース）機能、予約・スケジューリング、決済・取引管理などのビジネス機能が標準搭載されています。また、アクセシビリティモニタリング、優れた SEO 機能、高速パフォーマンスに加え、GDPR などの規制に対応するプライバシーバイデザインのインフラもデフォルトで提供されます。

● エンタープライズ対応のインフラ

99.99% の稼働率とプロフェッショナルグレードのセキュリティを提供する Wix のインフラにより、1日あたり数十億のビジターにも対応可能です。Wix Harmony で作られる全てのサイトは、実際のビジネスを本番環境で安全かつスケーラブルに実行できます。

● カスタム要素とロジックの生成

チャットやプロンプトを使って、ロジックやコードを内蔵したネイティブコンポーネントを生成できます。生成したコンポーネントは、既存のデザインツールと並行して自由に編集、カスタマイズ拡張することが可能です。

Wix の共同創設者兼最高経営責任者、アビシャイ・アブラハミ（Avishai Abrahami）のコメント

「Wix Harmony は、『人々がどのようにサイトを構築し、コンテンツを生み出していくか』への、私たちなりの答えです。Wix が長年培ってきた品質と信頼性を維持しつつ、新しく、より高速な制作フローを取り入れたビルダーでもあります。

私たちの目指すところはシンプルです。アイデアとビジョンさえあれば、Wix Harmony が、それを機能的かつ美しいウェブサイトに変えられる、最速かつ最も強力な方法であるべきだと考えております。」

Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表の積田英明のコメント

「日本においてウェブサイトは、企業やブランドの“信頼そのもの”を体現する重要な基盤です。だからこそ、スピードだけでなく、品質と安定性が不可欠です。Wix Harmony は、 AI の迅速さと人間の創造性を融合し、直感的なサイト生成とピクセル単位での精密なデザインコントロールを両立しました。本番運用を前提とした堅牢なインフラの上で、安心してビジネスを成長させることができます。テクノロジーが進化しても、ビジネスの核となる意思決定や独創的なアイデアを生み出すのは人間です。

Wix Harmony を通じて、日本の企業とクリエイターの持つ、素晴らしいアイデアを形にできるよう支援してまいります」

提供開始時期

Wix Harmony は、現在英語版から順次ロールアウトを開始しており、段階的にすべての Wix ユーザーへ提供範囲を拡大していきます。



Wix Harmony の詳細については、以下をご覧ください。

https://ja.wix.com/

Wix Harmony はバイブコーディングとピクセル単位の精密なデザイン制御で、理想のウェブサイトを形にします。Wix Harmony のコアとなる「Aria（アリア）」が高品質なウェブサイト構築に特化した AI エージェントとして、制作プロセスを支援します。Wix Harmony は言葉だけで理想を形に。 Vibe 型ウェブサイトプラットフォームの新たなスタンダードとなることが期待されています。

◼︎Wix.com について

Wix は、複雑な技術を簡素化し、あらゆるタイプの個人ユーザーや企業がオンラインで創造するための最高のツールを提供することをビジョンに掲げています。高度な AI とエンタープライズグレードのインフラストラクチャを基盤とする Wix は、世界中の何百万ものユーザーに信頼されています。2006年に設立され、2025年にはノーコードアプリケーションプラットフォームである Base44 の買収によりさらに強化された Wix は、インターネットの未来に向けて開発を続けています。

プレスルームはこちら：https://www.wix.com/press-room(https://ja.wix.com/press-room)