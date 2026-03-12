「野寛 伊勢鳥羽-NOKAN-」ヒューマングレードのわんちゃんご飯【オリジナル新メニュー予約受付を開始】

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階 代表取締役：吉井俊貴 以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CESRESORT」が運営するドギーリゾート「野寛 伊勢鳥羽-NOKAN-」にて、わんちゃん専用の新メニューの提供を開始し、2026年3月13日(金)より予約受付を開始いたします。※5月1日(金)以降にご宿泊のお客様より提供を開始

★マグロとブロッコリーのトマトマリネ★馬肉ヒレ肉の柔らか低温調理

今回登場する新メニューは、これまで提供していたわんちゃんご飯をさらに進化させた“ワンランク上の特別メニュー”。

愛犬の健康に配慮しながらも、特別な旅行の時間をより豊かにする食体験を提供します。

■わんちゃんご飯 新メニュー開発の背景

近年、愛犬と一緒に旅行を楽しむ方が増え、「愛犬にも特別な食事を用意したい」というニーズが高まっています。

「野寛 伊勢鳥羽-NOKAN-」ではこれまでもわんちゃんご飯を提供してきましたが、「より特別な体験を提供したい」という思いから、シェフ監修のもとオリジナル新メニューを開発しました。

旅行という特別な時間に、愛犬にも“忘れられない思い出”を提供したい。

そんな想いを込めて誕生したのが、今回の新メニューです。

★鹿肉と彩り野菜のコンソメスープ煮込み★りんごとバナナヨーグルトジェラート■こだわりのポイント

“本当に美味しく、安心して食べられる食事”を届けたい。

そんな想いから、食材選びから調理方法、製造環境に至るまで細部にこだわり抜きました。

・ヒューマングレードのハイクオリティなわんちゃんご飯

・添加物、着色料の使用は一切なし

・衛生管理体制の徹底：加工工場の認可を取得した工場にて製造

・フレンチシェフが食材選びから調理方法まで担当

■愛犬の特別な日を祝う「アニバーサリーコース」も用意

今回の新メニューでは、誕生日や記念日などを

祝うためのアニバーサリーコースも新たに追加。

愛犬も家族の一員として楽しめる、新しい宿泊体験を提案します。

我が子の大切な日を、より特別なものにするためのメニューとして、多くの愛犬家の方に楽しんでいただける内容となっています。

《アニバーサリーコース》

前菜：松阪牛と野菜のポトフスープ仕立て

メイン：赤身の馬肉ヘレステーキ

～野菜おひたし添え～

〆：松阪牛と野菜の米粉ニョッキ

デザート：いちごのババロア

※メニュー内容は季節や仕入れ状況により変更する場合があります。■最後に

「野寛 伊勢鳥羽-NOKAN-」では、愛犬とともに過ごす滞在をより豊かなものにするため、これからも食事やサービスの質を高め、愛犬家の皆さまにご満足いただける宿づくりを目指してまいります。

今回のわんちゃんご飯 新メニューを通じて、愛犬と過ごすかけがえのないひとときをお楽しみいただければ幸いです。

■施設情報 「野寛 伊勢鳥羽-NOKAN」

HP ：https://www.toba-dogresort.com/

所在地：〒517ｰ0033 三重県鳥羽市畔蛸町127-53

予約直通番号：0120ｰ993ｰ985

客室数：全8室

Instagram：https://www.instagram.com/nokan_isetoba?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/nokan_isetoba?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

CES RESORT：https://cesresort.com/