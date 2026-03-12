９月のシルバーウイーク５連休に行く！ 貸切チャーター機に乗って雲の上からオーロラ観賞！一生に一度は見てみたい「宇宙の神秘」カナダ・ホワイトホース６日間
名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2026年9月のシルバーウイーク5連休に行く 貸切チャーター機に乗って雲の上からオーロラ観賞
「カナダホワイトホース6日間」のオーロラ観賞ツアーを発売しました。
１.名鉄観光貸切チャーター機で雲の上からオーロラ観賞
～地上の天候に関係なくオーロラが観賞できます。チャーター便ではお座席は窓側のみを使用して、
当日オーロラが出現している方向に向かってフライトします。
２.フライト以外の日も地上のオーロラ観賞施設へご案内。４夜連続毎日オーロラ観賞チャンス！
３.９月のシルバーウイーク５連休をまるまる使う日程です。
４.宿泊は昨年８月オープンの４つ星ホテル「ハイアットプレイス・ホワイトホース」です。
最終日はホテルでフェアウエルパーティーを開催。ユーコンの名物料理をどうぞ。
５.ホワイトホース市内観光やユーコン野生動物保護区など昼間の観光も充実。
６.ご自宅から成田空港までスーツケース１個往復宅配サービス。重い荷物なしで空港までお越しください。
【２０２６年９月１８日（金）出発】貸切チャーター機に乗って雲の上からオーロラ観賞！！ 一生に一度は見てみたい「宇宙の神秘」 カナダ・ホワイトホース６日間 【添乗員同行】
