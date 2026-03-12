【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例 2026.3.12

株式会社REGAL CORE

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE（東京都渋谷区、代表取締役社長：田之上 隼人）は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP（ランディングページ）[1]の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。

調査結果

前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。

調査方法

調査期間：2026年1月～2026年3月

調査対象：毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心とし配信されている広告の記事LP

調査方法：半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。

指摘結果詳細

調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。[2]

また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。

健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現（薬機法）や誇大広告（健康増進法）もしくは優良誤認（景品表示法）に違反している表現

a. 本来謳えない、部位や身体の機能に対する効果を謳っている表現

例1：女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート

例2：（髪を指して）つやサラ

例3：（肌を指して）ぷるん、デトックス効果、身体の酸化を防ぐ、若返り、若見え、BA画像を用いてしみなど肌に対する効果があるように誤認させるような表現

例4：胃腸から口臭を排除、口臭を生み出す悪玉菌を根こそぎ排除、今ある悪玉菌（＝舌苔）まで撃退

b. 飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現

例：必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現

c. 飲むだけで男性機能を向上させるかのような表現

例：飲む男性ホルモン、性欲爆上げ、テストステロン爆上げ、更年期卒業

機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告（健康増進法）もしくは優良誤認（景品表示法）に違反している表現

a. 【追加指摘】届出内容および作用機序からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現

例：目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、BA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現、脂肪便や代謝を高める機能、あたかも体質改善がなされてリバウンドしないと誤認させるような表現、「永久に歩ける」及び、杖なしでスムーズに歩けるようになったBA画像等、歩行能力が維持ないし向上できる程度を誤認させる、過度な表現

あたかも10kgもの宿便が腸内に溜まり、それが排出できるという、科学的に想定しえないレベルに誇大な効果を訴求する表現

b. 機能性関与成分以外の成分にて、機能があると謳っている表現。及び、商品それ自体に機能があると謳っている表現

例：〇〇（機能性関与成分ではない成分）が脂質を排出し、腸内環境を良くするかのような表現

c. 適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現

例：筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現

化粧品（薬用化粧品含む）に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現

a. 効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現

例1：除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。

例2：石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、（医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず）悪玉菌を退治する、などの表現。

例3：バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。

例4：しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。

例5：医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン！、などのシワがなくなるかのような表現。

例6：育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。

例7：医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。

例8：歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現（マウスウォッシュ商材）。また、物理的効果ではなく成分にて抗菌作用があるかのような表現。その他、歯が揺れるほどに弱っていた歯茎が固いものを噛めるほどに強くなったという、効果として誇大な表現。

例9：シャンプーやコンディショナーに該当する商材について、髪質の変化、黒髪の育成、などのあたかも髪質改善や育毛効果があるかのような表現。

例10：香水等の化粧品において、媚薬や女性を興奮させるといった、あたかも香りが脳や精神に作用するかのような表現。

例11：化粧品（薬用化粧品含む）に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、ターンオーバーの促進、メラニンの排出、コラーゲンの産生、などの表現。

医薬品に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現

a. 緩和を目的とする医薬品にもかかわらず、あたかも治療ができる医薬品と同様の効果があるかのような表現

例1：神経の治療薬、専用の治療薬、治療を目的とするような表現

例2：しみ消し、濃いしみまで完全消滅、BA画像を用いてしみが完全に消える効果があるように誤認させるような表現

b. 本来医薬品であっても認められないと考えられる作用機序を謳う表現

例：宿便のように腸内に溜まっている大量の便をあたかも脂肪のように見立て、またそれを排出させて痩せさせるような表現

商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現

a. 効能効果を保証するかのような表現

i. 必ず～、誰でも～、完璧に～、～をゼロに、～がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現

ii. 認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現

（※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる）

その他、薬機法や景表法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現

a. パブリシティ権の侵害にあたる広告（著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告）

b. 過度の痩身効果もしくはバストアップ効果、並びに追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告（消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告）

今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。

また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

[1] 記事LP：WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ

[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載