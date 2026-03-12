愛され20周年！ ひこにゃん×たねや・クラブハリエ　4月1日より限定コラボパッケージを販売

株式会社たねや

ひこにゃん×たねや・クラブハリエ コラボレーション限定パッケージを4月1日より販売

和洋菓子製造販売を行う株式会社たねや、株式会社クラブハリエ（本社：滋賀県近江八幡市、CEO：山本昌仁）は、2026年4月1日より、今年20周年を迎えた彦根市キャラクター“ひこにゃん”とコラボレーションした限定パッケージを販売いたします。

彦根市キャラクター「ひこにゃん」は、2006年4月13日に誕生。赤兜をかぶった可愛らしい姿で「ゆるキャラブーム」の火付け役とも言われています。

20周年を迎えたひこにゃんと1983年から彦根に店を構えるたねや・クラブハリエともに滋賀を盛り上げようとご縁を結んだコラボレーション限定パッケージをお楽しみください。

【クラブハリエ】

バームクーヘンmini3個入 ひこにゃん20周年限定パッケージ

バームクーヘンmini3個入 ひこにゃん20周年限定パッケージ ／ 1,836円（税込）

ひこにゃんは2006年に誕生した滋賀県彦根市のマスコットキャラクターです。多くの人に親しまれ、ゆるキャラブームの火付け役にもなった愛らしい姿をパッケージにうつしとりました。

国内外のファンに長年愛されるひこにゃん。特別なパッケージとともに一層一層丹念に焼きあげたバームクーヘンminiをお楽しみください。

バームクーヘンminiの限定パッケージには「ひこにゃん20周年」の記念ロゴイラストを使用しています。パッケージの背面にあしらった可愛らしいひこにゃんにもぜひご注目ください。

販売価格

1,836円（税込）

日保ち

7日

販売期間

2026年4月1日～数量限定販売

販売店舗

クラブハリエ彦根美濠の舎、たねや・クラブハリエ公式オンラインショップ

【たねや】

ふくみ天平5個入 ひこにゃん限定箱

ふくみ天平5個入 ひこにゃん限定箱 ／ 1,620円（税込）

近江の糯米を使った最中種で、ふっくら蒸しあげた求肥入りの餡をはさんでいただく手づくり最中をひこにゃん限定箱でご用意いたします。種と餡を別々に包装することで、芳ばしい最中種をお楽しみいただけます。

販売価格

1,620円（税込）

日保ち

23日

販売期間

2026年4月1日～通年販売

販売店舗

たねや彦根美濠の舎、たねや・クラブハリエ公式オンラインショップ

※3月13～14日ラ コリーナで開催する「たねフェス」にて先行販売

栗饅頭・斗升最中詰合せ ひこにゃん限定箱

栗饅頭 斗升最中詰合せ ひこにゃん限定箱 ／ 1,188円（税込）

創業当初からご愛顧いただく伝統の栗饅頭と斗升最中を、彦根城をかたどったひこにゃん限定箱でご用意いたします。刻み栗の入った白餡をつつみしっとり焼き上げた栗饅頭と甘さをおさえた粒餡と香り豊かな柚子餡の2種類を挟んだ斗升最中の詰合せです。

販売価格

1,188円（税込）

日保ち

<6～9月頃> 5日 <10～5月頃> 7日

販売期間

2026年4月1日～通年販売

販売店舗

たねや彦根美濠の舎

※3月13～14日ラ コリーナで開催する「たねフェス」にて先行販売

［ひこにゃん商品の販売・予約について］

3月16日

たねや・クラブハリエホームページ 店頭WEB予約（彦根美濠の舎渡し）にて先行受付開始

https://clubharie.take-eats.jp/select-shop-info/5329

3月23日

彦根美濠の舎 店頭にて予約受付開始

3月25日

たねや・クラブハリエ公式オンラインショップにて予約受付開始

https://shop.taneya.co.jp/

4月1日

販売（彦根美濠の舎・公式オンラインショップ）および予約お渡し開始

※状況に応じてお1人さまの販売個数を制限させていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ラ コリーナで初開催！たねフェスへひこにゃんが登場

ラ コリーナ近江八幡

3月13、14、15日の3日間、ラ コリーナ近江八幡（滋賀県近江八幡市）にて開催する「たねフェス Spring」は、たねやにご縁のある国内外のブランドをラ コリーナへお迎えし限定のフードやワークショップのほか、ゲストによるステージパフォーマンスをお楽しみいただける3日間限定のイベントです。

3月13、14日はひこにゃんもゲストで登場予定。

たねやでご用意する限定箱2種もひこにゃんの来店にあわせラ コリーナで先行販売を行います。

2026年3月13日～15日 ラ コリーナ近江八幡にて開催たねフェス

150年をこえるたねやのお菓子づくりは たくさんのご縁とともに

多彩なつながりを新たなたねに こころ動かすさまざまな出会いが

新しい世界をひらき 豊かな“これから”を育むきっかけとなるよう

ラ コリーナで たねフェス Springを開催します

開催日時

2026年3月13日、14日、15日 3日間

会場

ラ コリーナ近江八幡（滋賀県近江八幡市北之庄町615-1）

詳しくは特設サイトをご覧ください

たねフェス ／ https://taneya.jp/taneya_fes/

彦根市 田島一成市長とひこにゃん 3月12日 彦根美濠の舎にて

3月12日には彦根市 田島一成市長にたねや・クラブハリエの彦根美濠の舎へお越しいただき、販売を記念したお披露目と彦根市YouTubeの撮影を行いました。当日の様子は「彦根市YouTubeチャンネル」へ公開が予定されています。

彦根市YouTubeチャンネル ／ https://www.youtube.com/@彦根市YouTubeチャンネル/featured(https://www.youtube.com/@%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E5%B8%82YouTube%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/featured)

彦根市 田島一成市長コメント

ひこにゃん20周年という節目に、滋賀県を代表するたねや・クラブハリエ様とこのようなコラボレーションが実現しましたことを大変嬉しく思います。多くの皆さまに手に取っていただき、彦根の魅力とともにお楽しみいただければ幸いです。

会社概要

株式会社たねや

所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

URL：https://taneya.jp/

創業：1872年

創業ストーリー： https://prtimes.jp/story/detail/xO6aoPiRWOB

明治5年創業、近江商人発祥の地で歴史を育んできた和菓子舗。めぐる季節の豊かさをお菓子に託し150余年、四季折々の和菓子を滋賀県からお届けしています。風土の中で感性を磨き、歴史と伝統の味を守り伝えながら、たねやならではの和菓子の世界を創り続けています。2015年には地元滋賀県近江八幡市に洋菓子舗クラブハリエとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を、2025年には大津市の湖畔にたねや単独店舗「LAGO 大津」をオープン。



＜グループ会社＞

株式会社クラブハリエ

URL：https://clubharie.jp/

クラブハリエリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/112029