ファッション通販サイト『Shoplist』が2026年3月9日から『Qoo10』に待望のオープン！

SHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キム・ヤンス）は、企画運営を行うファッション通販サイト『Shoplist』が、eBay Japan合同会社が運営する日本国内向けオープンマーケットプレイスである『Qoo10』に、2026年3月9日に新規オープンしたことをお知らせいたします。

『Shoplist Qoo10』について

『Shoplist』は、レディース、メンズ、キッズ、ビューティまで、幅広いジャンルの最新トレンドアイテムをリーズナブルな価格で提供する通販サイトです。

Qoo10への出店にあたり、Qoo10を利用するトレンドに敏感なユーザー層に対し、国内外の多彩なブランドのファッションアイテムをより身近にお届けいたします。Shoplistならではの圧倒的な商品ラインナップと、旬のスタイルが手に入る「ワクワクするショッピング体験」を、Qoo10のプラットフォーム上でも実現。特に若年層に人気のプチプラファッションや、SNSで話題の最新コスメなど、毎日のコーディネートを格上げするアイテムを厳選して展開してまいります。

Qoo10の大型イベント「メガ割」やタイムセールなどとも連動し、お得で賢いお買い物体験を追求します。『Shoplist Qoo10店』は一人ひとりのお客様のライフスタイルに寄り添い、お買い物を通じて毎日の生活を彩るパートナーとなることを目指しています。

Qoo10 ショップページURL：https://www.qoo10.jp/shop/shoplistselect

『Shoplist』について

『Shoplist』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。

Shoplistはこちら :https://shop-list.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル6F

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2025年3月末）

事業内容：ファッション通販サイト『Shoplist』の企画、開発、運営