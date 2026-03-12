【スマホで1分完結】毎月の定型業務、AIでどれだけ削減できる？自社で使える「補助金」と「削減時間」が即座にわかる無料DX診断を公開
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市）は、中小企業のDX推進を後押しするため、自社におけるAI自動化の工数削減効果と、活用可能な補助金の目安がわずか1分でわかる『補助金活用×DX診断』を無料公開いたしました。
■ 「AI導入の費用対効果がわからない」という経営者の悩みを解決
「AIや自動化ツールが便利なのは知っているが、自社のどの業務に適用できるのか」「導入コストに見合う効果があるのか」といった疑問から、DX化に踏み出せない企業が多く存在します。
そこで弊社は、現状の課題と解決策（AIツール＋公的支援）を正しく結びつけるための第一歩として、誰でも簡単にシミュレーションができる自動診断システムを開発しました。
■ 面倒な入力は不要。7つの「選択式」で現状をスピード診断
「うちの会社でも補助金は下りるのか？」という疑問に即座にお答えするため、スマートフォンからタップして進めるだけの簡単な無料診断をご用意しました。
面倒な記述式アンケートは排除し、事業形態や日々の定型業務に関する7つの選択肢にお答えいただくだけで、以下の情報が記載された「個別診断レポート」が数分以内に自動でメール送信されます。
・AI・自動化導入による「月間・年間の具体的な工数削減シミュレーション」
・活用可能な補助金（AI導入補助金など）の採択可能性
・プロのコンサルタント視点での「最優先アクション」
※本ツールは、診断結果のPDFレポートを即座にお届けする目的でのみメールアドレスを取得いたします。不要な営業電話等は一切行いませんので、経営課題の洗い出しとして安心してご活用ください。
■ 今後の展開／アクション誘導
診断結果をもとに、さらに具体的な導入シミュレーションや補助金申請の進め方をご希望の方には、無料のオンライン面談枠もご用意しております。「何から手をつければいいかわからない」という企業様は、ぜひ一度、1分間の無料診断をお試しください。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
