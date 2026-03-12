Infineon・三菱電機らトップ10で市場77%：IGBT／SiCモジュール産業の競争構造
IGBTモジュールは単体素子の基礎上にICドライバーと各種ドライブ保護回路を内蔵し、より高度なパッケージング技術を採用した製品である。同モジュールは複数のIGBTチップとFRD（高速リカバリーダイオード）チップを特定の回路でパッケージングしたモジュール型製品で、入力インピーダンスが大きい、駆動電力が小さい、制御回路が簡素、スイッチング損失が少ない、導通・遮断速度が速い、動作周波数が高い、素子容量が大きいなどの特徴を備えている。
IGBTモジュールは新エネルギー自動車分野において極めて重要な役割を発揮し、新エネルギー自動車のモーターコントローラー、車載エアコン、充電スタンドなど各機器のコア素子である。
炭化ケイ素（SiC）モジュールは、スイッチング素子として炭化ケイ素半導体を採用したパワーモジュールである。炭化ケイ素パワーモジュールの用途は、スイッチングによる電力変換を実現し、システム効率の向上を図ることにある。SiCパワーモジュールがエネルギー効率を高められるのは、システムをより高い周波数で運転させられることに起因する。
炭化ケイ素モジュールの主な機能は電力変換である。炭化ケイ素はシリコンよりも優位性を持つ--炭化ケイ素デバイスは効率がより高いためソース極の抵抗が小さく、その結果、より高いスイッチング周波数で動作可能となる。シリコンによるソリューションと比較し、炭化ケイ素を基盤としたシステムはよりコンパクトかつ軽量で、小型設計の実現に資する。このため炭化ケイ素デバイスは、効率向上と熱管理最適化に対する理想的なソリューションと言える。
IGBTおよびSiCモジュール市場は、世界的な新エネルギー産業の急速な成長と半導体技術の進歩という二大潮流に牽引されて成長している。新エネルギー自動車の普及、再生可能エネルギー発電設備の拡充、産業用省エネルギー化の推進などが、市場の安定的な需要を支えている。
さらに、半導体材料技術とパッケージング技術の進歩により、IGBTモジュールの耐圧性、耐熱性、スイッチング速度が向上し、SiCモジュールのコストダウンと量産化が進んでいる。ユーザー側の「エネルギー効率向上」と「システム小型化」の同時追求に応える形で、製品の高性能化、高信頼性化、低コスト化が市場進化の中心となっている。また、IoT技術との融合により、モジュールの状態監視、故障予知、遠隔制御などのスマート機能が開発され、応用範囲がさらに拡大している。
市場規模：CAGR12.1%、2032年に235.29億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界IGBTおよびSiCモジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679162/igbt-and-sic-module）によれば、2026年から2032年の予測期間中、グローバルIGBTおよびSiCモジュール市場はCAGR12.1%で急速に拡大し、2032年には235.29億米ドルに達すると予測されている。
この成長の背景には、複数の要因が存在する。第一に、アジア太平洋地域における中国、韓国、日本などの新興市場では、新エネルギー自動車産業の爆発的な成長、太陽光・風力発電プロジェクトの増加により、IGBTおよびSiCモジュールの需要が大幅に増加している。第二に、北米や欧州の先進国では、炭素排出量削減目標の達成のため、新エネルギー関連インフラの投資が増加し、高効率なSiCモジュールのニーズが高まっている。第三に、産業用機械の電動化・省エネルギー化、充電スタンドの普及などにより、新たな市場需要が生まれている。高成長分野の需要増加に牽引され、市場は長期的な高成長トレンドを維持すると見込まれる。
