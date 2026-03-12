阪急阪神不動産株式会社では、首都圏における中規模オフィスのリノベーション事業を積極的に展開しています。今般、リノベーションオフィス「enSUITE（エンスイテ）」シリーズの第2号物件となる「エンスイテ芝大門」（東京都港区）が本年7月に竣工する予定となりましたので、お知らせします。

本物件は、都営地下鉄各線「大門」駅から徒歩3分の距離にあり、増上寺や芝東照宮等の建造物が立ち並ぶ「歴史」や「自然」を感じられる立地です。本計画では、リノベーション工事により意匠性の向上と環境に配慮した設備更新などを実施します。また、マルチテナント仕様にリノベーションし、共用会議室や個室ブースなどの充実した共用部を設けることで、より広いニーズに応えられるオフィスを提供します。なお、本建物は高い環境性能を備えたオフィスビルとして、ZEB Ready認証を取得予定で、環境負荷の低減と持続可能な都市づくりに貢献してまいります。

本計画の詳細は、次のとおりです。









■「エンスイテ芝大門」について（記載内容は本リリース時点の計画段階のものです）

一つのビルに複数のテナントが入居する「マルチテナント仕様」とし、また、オフィスフロアでは「フルセットアップオフィス※仕様」を採用します。1階に入居テナントが利用できる会議室や個室ブースを設けることでワーカーの執務効率を向上させる設備も整えているほか、植栽を多く配置した館内は自然を感じ、ウェルビーイングを実感できる安らぎとくつろぎの空間を提供します。

※フルセットアップオフィス：会議室や受付、オフィス什器を予め備えたオフィス









■環境配慮と脱炭素の推進

本建物は、導入する設備や素材において環境配慮と脱炭素化を図ることにより、ZEB Ready認証を取得予定です。「ZEB Ready」とは、再生可能エネルギーを除いた、一次エネルギーの消費量を50%以上削減する高い環境性能を持つ建物に与えられる認証であり、地球温暖化対策に貢献します。





【施設概要】

所在地：東京都港区芝大門2丁目607番1（地番）

交通：

都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅より徒歩3分

都営三田線「芝公園」駅より徒歩5分

都営三田線「御成門」駅より徒歩7分

面積：敷地面積 約359平方メートル、延床面積 約2,335平方メートル、各階面積 238平方メートル（約72坪）

用途：事務所

構造・規模：鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建

竣工：2001年3月

〈リノベーション工事〉

設計・監理・施工：株式会社GOOD PLACE

竣工：2026年7月（予定）





「エンスイテ芝大門」公式HP： https://suite.hhp.co.jp/shibadaimon/









【添付資料】（ご参考）阪急阪神不動産が首都圏で展開する中規模オフィス事業の一覧

https://www.atpress.ne.jp/releases/580160/att_580160_1.pdf









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/892a1a96299f44eb31703989f941953e5b6367bb.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1