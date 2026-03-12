ラグジュアリー・ブランディングおよび体験設計支援を行うREX BRAND株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：相澤 詩香）は、ブランディング教育の専門機関である一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会が2026年4月10日（金）に開催する、初の資格者限定ネットワーキングイベント「Bloom Networking（ブルーム・ネットワーキング）2026」において、ゲストエクスペリエンス監修を担当いたします。

同イベントは、同協会の設立18周年および資格発行数5,000件突破の節目に開催される、「ブランド・マネージャー」有資格者を対象とした120名限定の交流イベントです。

■監修の背景

ブランドを学ぶ場は数多く存在する一方で、資格取得後の実践知や価値観を持つ人同士が出会い、対話し、次の機会へとつながっていく「体験の場」は、今後ますます重要になると考えています。今回の「Bloom Networking 2026」は、ブランド・マネージャー認定協会が初めて開催するネットワーキングイベントとして「ここから、新しいつながりと未来をはじめよう」をテーマに掲げています。REX BRAND株式会社は、その趣旨に共感・賛同し、来場者同士の交流がより豊かで印象深い体験となるよう、ゲストエクスペリエンスの観点から本イベントの体験設計を監修いたします。

■監修する内容

本イベントにおいて、単なる交流会にとどまらない「記憶に残る出会いの体験」を目指し、以下の観点からゲストエクスペリエンスを監修します。・来場者同士が自然につながる交流導線の設計・イベント全体の期待感と一体感を高める体験設計・ブランドを学ぶ人同士の対話を深める場の演出・参加者が安心して楽しめる運営配慮とコミュニケーション設計REX BRAND株式会社はこれまで、ラグジュアリー・ブランド領域におけるブランド戦略・顧客体験設計支援を通じて、ブランドの価値を「伝える」だけでなく「感じられる体験」として実装する支援を行ってまいりました。今回もその知見を活かし、交流の質を高める場づくりに貢献してまいります。

■代表取締役 相澤 詩香 コメント

ブランドの価値は、言葉やデザインだけでなく、そこで過ごした時間や、そこで生まれた感情、出会いの記憶によって深く刻まれるものだと考えています。今回、ブランド・マネージャー認定協会として初となるネットワーキングイベントにおいて、ゲストエクスペリエンス監修という形で関わらせていただけることを大変光栄に思っております。「学びを得た方々が、次はつながりを得て、そのつながりがまた新しい実践へと広がっていく」--そのような循環の起点となる一日になるよう、体験設計の側面から丁寧に支援してまいります。

■イベント概要

イベント名：Bloom Networking 2026開催日時：2026年4月10日（金）18:30～20:30（開場18:00）対象：ブランド・マネージャー認定協会の資格者・受講生定員：120名限定主催：一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会ゲストエクスペリエンス監修：REX BRAND株式会社イベント詳細：ブランド・マネージャー認定協会 公式サイトをご参照くださいURL：https://www.brand-mgr.org/bloomnetworking2026/

■主催者について

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会は、ブランディングに実践の「型」を取り入れた日本で最初の専門機関です。ブランド・マネージャー養成講座および資格認定制度の運営を通じて、実務に活かせるブランディングの普及に取り組んでいます。URL：https://www.brand-mgr.org/about/

■今後の展望

REX BRAND株式会社は、今後もブランドの価値を単なる情報発信で終わらせず、体験として感じられる場づくりを通じて、企業・団体・コミュニティの魅力を高める支援を行ってまいります。今回の監修を通じても、ブランドを学び、実践する人々が出会い、つながり、新たな未来を拓く機会の創出に寄与してまいります。

【会社概要】

社名：REX BRAND株式会社創業：2022年1月11日代表取締役：相澤 詩香事業内容：ブランディング・コンサルティングおよび研修支援本社：東京都中央区銀座6丁目13-16 銀座WallビルUCF 5FURL：https://www.rex-brand.com【お問い合わせ先】REX BRAND株式会社E-mail：info@rex-brand.comTEL：03-4500-8502