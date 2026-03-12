2026年3月12日(木)、池袋PARCO 5Fに「REGAL 池袋パルコ」がオープンいたしました。多様化する現代のライフスタイルに、商品やサービスを通してお客様に寄り添い、日々の仕事を足元から支えるビジネスシューズはもちろんのこと、心地よいカジュアルシューズやスニーカーなどの多様なアイテムを提案していきます。私たちが大切にしているのは、REGALを通してお客様がこれからもずっと心地よく過ごせるように、寄り添いながらお手伝いすることです。

●OPENING PRESENT

オープンを記念して\15,000(税込)以上お買い上げいただいたお客様、先着100名様に「オリジナルフレグランス」をプレゼントいたします。※プレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。※3月13日からは「オリジナルフレグランス」、「リーガルメンバーズポイント2倍」、「オリジナルショルダーバッグ」のいずれか一つをお選びいただけます。

●SHOP INFORMATION

【 REGAL 池袋パルコ 】 3月12日(木)リニューアルオープン〒 171-0022東京都豊島区南池袋1-28-2池袋PARCO 5F電話番号：03-3983-3595営業時間：11:00-21:00取扱ブランド：REGAL、KENFORD ※MENS商品のみのお取り扱いです。

●CAMPAIGN INFORMATION

3月13日（金）から3月29日（日）までの期間、「REGAL WEEK」を開催いたします。

https://www.regal.co.jp/features/detail/regal-shoes/26s-regalweek